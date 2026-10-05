Boleiros: na disputa por uma vaga no Congresso, quem entrou no jogo e quem ficou no banco

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Apenas um ex-jogador de futebol conseguiu se eleger ou reeleger nas eleições deste domingo. Danrlei (PSD-RS) garantiu a renovação de seu mandato como deputado federal. Outros nomes conhecidos, como Vanderlei Luxemburgo, Edmundo e Luis Fabiano, não obtiveram sucesso em suas candidaturas. Confira os resultados detalhados.

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O domingo de eleição também teve futebol, afinal, ex-jogadores e treinadores se candidataram ao Congresso Nacional neste 4 de outubro. O resultado final, porém, foi uma goleada com apenas um ex-futebolista garantindo sua vaga como representante político pelo seu estado na Câmara dos Deputados.

Danrlei (PSD-RS) foi o único ex-jogador eleito para um cargo nacional. O ex-goleiro do Grêmio recebeu 105.000 votos e renovou seu mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, cargo que ocupa desde 2011.

Do lado de campo dos não eleitos, Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO), ex-técnico da seleção brasileira e do Real Madrid, se candidatou para uma das duas vagas no Senado de Tocantins. O também ex-jogador recebeu 67.987 votos e terminou em sétimo lugar na disputa que elegeu Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) como senadores do estado.

Outros ex-jogadores disputaram vaga para deputado federal e não se elegeram.

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Ídolo do Vasco, Edmundo (PSDB-RJ) concorreu ao cargo pelo Rio de Janeiro. Recebeu 35.725 votos, 0,40% do total de votos válidos, quantidade insuficiente para se eleger. Como jogador, teve passagens pelo Palmeiras e pela seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 1998, na campanha do vice-campeonato mundial.

Em São Paulo, o ídolo do São Paulo, Luis Fabiano (MDB-SP) também não se elegeu como deputado federal, depois de receber 9.613 votos. Ainda no estado paulista, Finazzi (MDB-SP), com passagens pelo Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás, recebeu 1.069 votos e não se elegeu para a Câmara de Deputados, em Brasília.

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No Distrito Federal, Washington Coração Valente (MDB-DF) recebeu 7.503 votos e não foi eleito, terminando na 27ª colocação da disputa no Distrito Federal . No futebol, atuou pelo Flamengo, Athletico-PR, São Paulo e seleção brasileira.

No Rio Grande do Sul, Cleo Hickmann (PDT-RS) não foi eleito como deputado federal. O ex-Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport recebeu 412 votos no pleito.