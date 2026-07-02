Bola na Copa escolhe o gol mais bonito da rodada: Harry Kane, Sarr ou Tilmann?

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Esporte

Bola na Copa escolhe o gol mais bonito da rodada: Harry Kane, Sarr ou Tilmann?

Inglaterra, Senegal e Estados Unidos disputam o gol mais bonito do dia

Por Jhonatan Silva Santos 2 jul 2026, 11h36 | Atualizado em 2 jul 2026, 12h01
Camping World Stadium, em Orlando, vai ser o palco da partida entre Brasil e Croácia nesta terça, 31
Camping World Stadium, em Orlando, vai ser o palco da partida entre Brasil e Croácia nesta terça, 31 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Bola na Copa escolhe o gol mais bonito da rodada: Harry Kane, Sarr ou Tilmann? Priorize VEJA no Google

Com mais três confrontos das oitavas de final encerrados, está aberta a votação para eleger o gol mais bonito da rodada desta quarta-feira (1º). Os comentaristas do Bola na Copa selecionaram três lances que marcaram a classificação de suas seleções e agora a decisão fica por conta do público.

Entre os concorrentes está o inglês Harry Kane, autor do gol da vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo. O camisa 9 recebeu a bola de Gordon perto da pequena área e chutou forte no ângulo garantindo a vaga inglesa nas quartas de final.

Jogador de futebol Harry Kane, com camisa branca da Inglaterra e número 9, chuta a bola com força em campo verde. Um jogador adversário de camisa azul observa atrás, em um estádio com luzes e público desfocado
(Megan Briggs//Getty Images)
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Outro candidato é o senegalês Ismaïla Sarr. O atacante dominou a bola no peito e chutou forte de primeira para marcar o segundo gol de Senegal contra a Bélgica. A equipe africana foi superada pelos belgas na prorrogação.

Três jogadores de futebol em campo gramado, com torcida ao fundo. Um jogador negro de camisa verde e número 18 chuta a bola. Atrás dele, um jogador branco de cabelo comprido e camisa branca com número 3 o marca. À direita, outro jogador branco de camisa clara com número 4 corre
(Fran Santiago/Getty Images)
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Fechando a lista está o norte-americano Malik Tillman. O meia acertou uma cobrança de falta precisa na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, garantindo os anfritriões na próxima fase de mata-mata.

Siga
Jogadores de futebol em campo verde. Um grupo de sete atletas de uniforme azul escuro forma uma barreira. Dois jogadores de uniforme listrado branco e vermelho se aproximam da bola, um deles chutando-a. Outro jogador de uniforme listrado branco e vermelho está mais afastado, e um de uniforme azul escuro observa. Um árbitro de camisa verde está de costas no canto inferior.
(Michael Steele/Getty Images)

Os três gols foram escolhidos pelos comentaristas do Bola na Copa, programa diário dedicado à cobertura da Copa do Mundo exibido ao meio-dia na VEJA+TV. No fim dos 16 avos de final, os gols vencedores de cada rodada vão disputar uma votação especial para eleger o gol mais bonito do mata-mata. Até agora, já estão classificados o gol de Gabriel Martinelli contra o Japão e a pintura de Mbappé diante da Suécia. Agora, cabe aos torcedores decidir qual gol entra na disputa pelo mais bonito da fase de 16 avos. A votação está aberta no site de VEJA, e o resultado será divulgado na próxima edição do programa.

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TAGS:
Copa do Mundo
Copa do Mundo 2026
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