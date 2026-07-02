Bola na Copa escolhe o gol mais bonito da rodada: Harry Kane, Sarr ou Tilmann?
Inglaterra, Senegal e Estados Unidos disputam o gol mais bonito do dia
Com mais três confrontos das oitavas de final encerrados, está aberta a votação para eleger o gol mais bonito da rodada desta quarta-feira (1º). Os comentaristas do Bola na Copa selecionaram três lances que marcaram a classificação de suas seleções e agora a decisão fica por conta do público.
Entre os concorrentes está o inglês Harry Kane, autor do gol da vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo. O camisa 9 recebeu a bola de Gordon perto da pequena área e chutou forte no ângulo garantindo a vaga inglesa nas quartas de final.
Outro candidato é o senegalês Ismaïla Sarr. O atacante dominou a bola no peito e chutou forte de primeira para marcar o segundo gol de Senegal contra a Bélgica. A equipe africana foi superada pelos belgas na prorrogação.
Fechando a lista está o norte-americano Malik Tillman. O meia acertou uma cobrança de falta precisa na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, garantindo os anfritriões na próxima fase de mata-mata.
Os três gols foram escolhidos pelos comentaristas do Bola na Copa, programa diário dedicado à cobertura da Copa do Mundo exibido ao meio-dia na VEJA+TV. No fim dos 16 avos de final, os gols vencedores de cada rodada vão disputar uma votação especial para eleger o gol mais bonito do mata-mata. Até agora, já estão classificados o gol de Gabriel Martinelli contra o Japão e a pintura de Mbappé diante da Suécia. Agora, cabe aos torcedores decidir qual gol entra na disputa pelo mais bonito da fase de 16 avos. A votação está aberta no site de VEJA, e o resultado será divulgado na próxima edição do programa.
EM UM SÓ LUGAR