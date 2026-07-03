Bola na Copa escolhe o gol mais bonito da rodada: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos ou Oyarzabal?
Portugal e Espanha disputam o gol mais bonito do dia
Com mais dois confrontos das oitavas de final encerrados, está aberta a votação para eleger o gol mais bonito da rodada de quinta-feira 2. Os comentaristas do Bola na Copa selecionaram três lances que marcaram a classificação de suas seleções e agora a decisão fica por conta do público.
Entre os concorrentes está o espanhol Mikel Oyarzabal, que foi decisivo na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, marcando dois gols na partida. O camisa 21 recebeu a bola de Cucurella e finalizou, encerrando o jejum de 16 anos da Espanha em mata-mata.
Do outro lado da Península Ibérica, quem concorre são os portugueses Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. O camisa 7 cobrou um pênalti cometido pelo croata Vlasic e acertou o meio do gol.
Ainda na partida contra a Croácia, o português Gonçalo Ramos goleou de cabeça depois de ter recebido a bola que Leão levantou para a área, já nos acréscimos. Com a vitória por 2 a 1 sobre os croatas, Portugal eliminou Modric e seus companheiros, garantindo a vaga nas oitavas.
Os três gols foram escolhidos pelos comentaristas do Bola na Copa, programa diário dedicado à cobertura da Copa do Mundo exibido ao meio-dia na VEJA+TV. No fim dos 16 avos de final, os gols vencedores de cada rodada vão disputar uma votação especial para eleger o gol mais bonito do mata-mata. Até agora, já estão classificados o gol de Gabriel Martinelli contra o Japão, a pintura de Mbappé diante da Suécia e o gol de placa de Sarr. Agora, cabe aos torcedores decidir qual gol entra na disputa pelo mais bonito da fase de 16 avos. A votação está aberta no site de VEJA, e o resultado será divulgado na próxima edição do programa.
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