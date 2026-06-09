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Esporte

Bola na Copa debate favoritismo da França e resposta de Bruno Guimarães

Programa terá transmissão diária pelo YouTube, às 12h, com correspondentes nos Estados Unidos

Por Ígor Resende 9 jun 2026, 11h41 | Atualizado em 9 jun 2026, 11h45
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Bola na Copa debate favoritismo da França e resposta de Bruno Guimarães Priorize VEJA no Google

O programa Bola na Copa desta terça-feira (9) faz um giro completo pelos favoritos da Copa do Mundo, pelas seleções que chegam à América do Norte e pelos grupos que prometem agitar o maior torneio de futebol do planeta.

Veruska Donato recebe Amauri Segalla, editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios, Fábio Altman, redator-chefe de VEJA, e o correspondente Marcos Uchôa, direto de Los Angeles.

A equipe vai analisar as vitórias de França e Espanha nos amistosos, falar sobre o desempenho de Michael Olise, as respostas de Bruno Guimarães, os números da Seleção Brasileira no ciclo de Carlo Ancelotti e o debate sobre quem chega como favorito ao título. 

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O programa ainda discute por que o futebol se tornou o esporte mais popular do mundo e destaca o amistoso entre Brasil e Estados Unidos pela preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027.

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O novo programa diário de VEJA começa às 12h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube, com a equipe e enviados especiais antecipando o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera. 

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A apresentadora Fernanda Arantes também desembarca nos Estados Unidos nesta quarta-feira (10) para se juntar à equipe de correspondentes na cobertura da seleção brasileira.

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