Bola na Copa debate favoritismo da França e resposta de Bruno Guimarães

O programa Bola na Copa desta terça-feira (9) faz um giro completo pelos favoritos da Copa do Mundo, pelas seleções que chegam à América do Norte e pelos grupos que prometem agitar o maior torneio de futebol do planeta.

Veruska Donato recebe Amauri Segalla, editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios, Fábio Altman, redator-chefe de VEJA, e o correspondente Marcos Uchôa, direto de Los Angeles.

A equipe vai analisar as vitórias de França e Espanha nos amistosos, falar sobre o desempenho de Michael Olise, as respostas de Bruno Guimarães, os números da Seleção Brasileira no ciclo de Carlo Ancelotti e o debate sobre quem chega como favorito ao título.

Continua após a publicidade

O programa ainda discute por que o futebol se tornou o esporte mais popular do mundo e destaca o amistoso entre Brasil e Estados Unidos pela preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027.

Continua após a publicidade

O novo programa diário de VEJA começa às 12h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube, com a equipe e enviados especiais antecipando o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera.

Continua após a publicidade

A apresentadora Fernanda Arantes também desembarca nos Estados Unidos nesta quarta-feira (10) para se juntar à equipe de correspondentes na cobertura da seleção brasileira.