Bola de Prata: depois de nova vitória, são-paulinos em alta

A 20ª rodada do Brasileirão foi proveitosa para o São Paulo não apenas na tabela, mas também na eleição do Bola de Prata, o mais tradicional prêmio do futebol brasileiro, oferecido pela revista PLACAR, da Editora Abril, que também publica VEJA, desde 1970. A boa atuação da equipe paulista na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, em Brasília, manteve o time na segunda colocação e fez com que vários de seus atletas subissem no ranking do prêmio. Paulo Henrique Ganso segue como o Bola de Ouro, o melhor do campeonato. O volante Souza, autor de dois gols contra os cariocas, entrou na lista dos cinco melhores de sua posição, assim como Alexandre Pato, que pediu passagem entre os atacantes. Agora, o São Paulo tem três atletas na seleção dos melhores do torneio, assim como o líder Cruzeiro – que viu Marcelo Moreno ser ultrapassado no topo da lista dos atacantes por um rival mineiro. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no domingo, no Morumbi, no jogo mais aguardado do Brasileirão até aqui. Conca, do Fluminense, foi a novidade entre os jogadores que concorrem ao prêmio máximo, a Bola de Ouro do Brasileirão 2014, entrando no top 5.

1. Bola de Ouro

1º: Paulo Henrique Ganso (São Paulo) - nota 6,55

2º: Ricardo Goulart (Cruzeiro) - 6,43

3º:Jefferson (Botafogo) - 6,42

4º: Dario Conca (Fluminense) - 6,30

5º: Diego Tardelli (Atlético-MG) - 6,30

2. Goleiros

1º: Jefferson (Botafogo) - nota média 6,42

2º: Marcelo Grohe (Grêmio) - 6,18

3º: Paulo Victor (Flamengo) - 6,17

4º: Fábio (Cruzeiro) - 6,13

5º: Victor (Atlético-MG) - 6,13

3. Laterais direitos

1º: Mayke (Cruzeiro) - nota média 5,84

2º: Fabiano (Chapecoense) - 5,80

3º: Douglas (São Paulo) - 5,75

4º: Wellington Silva (Inter) - 5,75

5º: Ceará (Cruzeiro) - 5,73





4. Zagueiros

1º: Rafael Tolói (São Paulo) - nota média 6,28

2º: Dedé (Cruzeiro) - 6,10

3º: Gil (Corinthians) - 6,08

4º: Jackson (Goiás) - 5,97

5: Leonardo Silva (Atlético-MG) - 5,94

5. Laterais esquerdos

1º: Zé Roberto (Grêmio) - nota média 5,92

2º: Carlinhos (Fluminense) - 5,88

3º: Pará (Bahia) - 5,85

4º: Álvaro Pereira (São Paulo) - 5,82

5º: Egídio (Cruzeiro) - 5,72

6. Volantes

1º : Jean (Fluminense) - 6,15

2º: Aránguiz (Inter) - 6,10

3º: Nilton (Cruzeiro) - 6,09

4: Souza (São Paulo) - 6,08

5º: Arouca (Santos) - nota média 6,08

7. Meias

1º: Paulo Henrique Ganso (São Paulo) - nota média 6,55

2º: Ricardo Goulart (Cruzeiro) - 6,43

3º: Conca (Fluminense) - 6,30

4º: Éverton Ribeiro (Cruzeiro) - 6,25

5º: Wagner (Fluminense) - 6,10

8. Atacantes

1º: Diego Tardelli (Atlético-MG) - 6,30

2º: Alan Kardec (São Paulo) - 6,29

3º: Marcelo Moreno (Cruzeiro) - 6,23

4º: Alexandre Pato (São Paulo): 6,14

5º: Claytinho - (Figueirense) - 6,13

O regulamento do prêmio

Jornalistas da revista PlACAR e do canal pago ESPN assistem a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Para receber a Bola de Prata, os atletas devem ter sido avaliados em pelo menos 16 partidas. Os jogadores que deixarem seu clube antes do fim do campeonato também estarão fora da disputa. Em caso de empate na nota, leva o prêmio o jogador que tiver atuado em mais partidas. Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor média dentre todas as posições.