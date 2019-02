Bola de Ouro: Ronaldo prefere Messi, mas elogia Cristiano

Ronaldo recebeu três prêmios de melhor jogador do mundo na eleição promovida anualmente pela Fifa – e, no ano passado, teve sua marca superada por Lionel Messi, que já acumula quatro troféus. Ainda assim, o brasileiro acha que o argentino merece abrir ainda mais vantagem sobre ele: se pudesse votar na eleição deste ano, escolheria Messi, na contramão da maioria dos especialistas (neste ano, Cristiano Ronaldo tem sido apontado como favorito). “É um jogador incrível e continua jogando muito bem. Pena que sofreu uma lesão recentemente”, disse o ex-craque na quinta-feira, em Praga, na República Checa, onde participou de um torneio de pôquer ao lado do tenista Rafael Nadal.

Vencedor da Bola de Ouro nos últimos quatro anos, Messi volta a concorrer ao prêmio na cerimônia de janeiro. Os outros finalistas são Cristiano e o francês Franck Ribéry. O português, segundo colocado nas duas últimas edições do prêmio, também mereceu elogios de Ronaldo, que reconheceu que o craque do Real Madrid pode interromper a sequência de troféus de Messi. “Eles estão muito parelhos, tanto que faz parecer que Cristiano também merece. São claramente os dois melhores do mundo nos últimos cinco ou seis anos”, disse o maior artilheiro das Copas do Mundo. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para 13 de janeiro, em Zurique, na Suíça, com apresentação da brasileira Fernanda Lima.

(Com agência Gazeta Press)