Bola de Ouro: Messi superou Van Dijk por 0,3 ponto porcentual

Lionel Messi era o favorito para levar a Bola de Ouro da revista France Football depois de vencer o prêmio Fifa The Best em setembro. O surpreendente foi a pequena distância que colocou o argentino na liderança em relação ao principal rival, o zagueiro Virgil van Dijk. Na votação promovida pela publicação francesa, o camisa 10 do Barcelona fez 686 pontos, contra 679 do jogador do Liverpool. A diferença entre os dois foi de apenas 0,3 ponto porcentual: 24,4% a 24,1% para Messi.

A France Football escolhe 30 principais jogadores da temporada europeia e convida um profissional da imprensa esportiva de 176 países para escolher os cinco melhores em sua opinião. O primeiro colocado da lista recebe seis pontos, o segundo fica com quatro, o terceiro com três, o quarto com dois e o quinto com apenas um ponto.

Campeão espanhol e artilheiro da temporada europeia, Messi foi o mais votado na América, na África e na Oceania. Já van Dijk, que venceu a Liga dos Campeões da Europa e foi eleito o melhor jogador da final, ganhou a eleição na Europa e na Ásia.

O representante brasileiro foi o narrador Cléber Machado, da TV Globo, que elegeu Messi como o melhor da temporada. O segundo colocado do global foi Sadio Mané, companheiro de van Dijk no Liverpool. O zagueiro holandês ficou em terceiro na lista de Cléber, seguido por Cristiano Ronaldo e Frenkie de Jong.

Confira a lista completa:

1) Lionel Messi (ARG) – 686 pontos

2) Virgil van Dijk (HOL) – 679 pontos

3) Cristiano Ronaldo (POR) – 476 pontos4

4) Sadio Mane (SEN) – 347 pontos

5) Mohamed Salah (EGI) – 178 pontos

6) Kylian Mbappé (FRA) – 89 pontos

7) Alisson (BRA) – 67 pontos

8) Robert Lewandowski (POL) – 44 pontos

9) Bernardo Silva (POR) – 41 pontos

10) Riyad Mahrez (ALG) – 33 pontos

11) Frenkie de Jong (HOL) – 31 pontos

12) Raheem Sterling (ING) – 30 pontos

13) Eden Hazard (BEL) – 25 pontos

14) Kevin de Bruyne (BEL) – 14 pontos

15) Matthijs de Ligt (HOL) – 13 pontos

16) Sergio Agüero (ARG) -12 pontos

17) Roberto Firmino (BRA) – 11 pontos

18) Antoine Griezmann (FRA) – 9 pontos

19) Trent Alexander-Arnold (ING) – 8 pontos

20) Dusan Tadic (SER) e Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) – 5 pontos

22) Son Heung-Min (COR) – 4 pontos

23) Hugo Lloris (FRA) – 3 pontos

24) Kalidou Koulibaly (SEN) e Marc-Andre ter Stegen (ALE) – 2 pontos

26) Karim Benzema (FRA) e Georginio Wijnaldum (HOL) – 1 ponto

28) Donny van de Beek (HOL), João Félix (POR) e Marquinhos (BRA) – 0 pontos