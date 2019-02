Bola de Ouro: grito de Cristiano Ronaldo vira piada na web

Capa do Olé zomba do grito de Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro Capa do Olé zomba do grito de Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro

Eleito o melhor jogador do mundo pela terceira vez, o craque português Cristiano Ronaldo celebrou o prêmio com um grito em plena cerimônia da Bola de Ouro, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O jogador explicou que o urro (na verdade um Siiiii!!!, sim em espanhol) é uma celebração utilizada pelos atletas do Real Madrid na comemoração dos gols e resolveu soltar a voz para aliviar a tensão, pois estava muito nervoso. A inusitada reação de Cristiano Ronaldo fez com que surgisse uma série de brincadeiras pelo mundo.

O diário esportivo argentino Olé, famoso por suas provocações e frases de efeito, não perdeu a chance de zombar do rival de Lionel Messi. O jornal estampou a manchete “Uuui, como estou”, em alusão a um famoso comercial argentino estrelado por mulheres vaidosas. O Olé ainda relembrou que Cristiano Ronaldo tem uma Bola de Ouro a menos que Messi. Nas redes sociais, o grito de Cristiano Ronaldo virou hit, com uma infinidade de memes e montagens.

