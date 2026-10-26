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Esporte

Bola de Ouro 2026: quem são os brasileiros indicados à premiação?

País está representado em quatro categorias com dupla indicação para goleira da seleção brasileira

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 09h23
Goleira brasileira de cabelo preso, vestindo uniforme preto com detalhes amarelos e luvas laranja, comemora com punho cerrado e boca aberta em campo de futebol, com a torcida ao fundo
Goleira Lorena, da seleção brasileira e do Kansas City FC, recebeu duas indicações (Daniel Chesterton/Offside/Offside/Getty Images)
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Bola de Ouro 2026: quem são os brasileiros indicados à premiação? Priorize VEJA no Google

A revista France Football anuncia nesta segunda, 26, os vencedores do prêmio Bola de Ouro em cerimônia em Londres, na Inglaterra, às 17h (horário de Brasília). Quatro jogadores e um clube brasileiro estão entre os indicados na disputa por troféus em quatro categorias.

A goleira Lorena é o principal destaque do país com duas indicações. A atleta do Kansas City FC e da seleção brasileira foi indicada ao prêmio de melhor goleira do ano. A ex-Grêmio disputa a o troféu Yashin com as goleiras Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Cata Coll (Barcelona/Espanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão). 

Pela primeira vez na carreira, Lorena foi indicada à categoria principal de melhor jogadora do ano, em que disputa a Bola de Ouro entre mulheres, sendo a única brasileira contemplada na lista. 

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Entre os homens, Gabriel Magalhães também faz sua estreia na disputa pela Bola de Ouro. O zagueiro se destacou na conquista da Premier League pelo Arsenal na temporada 2025/26, no vice-campeonato da Champions League e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

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Seu companheiro na defesa da canarinho, mas adversário na final da Champions, o zagueiro Marquinhos do PSG recebeu sua segunda indicação. Capitão do time francês, conquistou o bicampeonato da Champions League, com vitória sobre o Arsenal de Magalhães na disputa por pênaltis na final.

O atacante Vinícius Jr. recebeu sua sexta indicação ao prêmio da Bola de Ouro, com sua melhor colocação final em 2024, quando foi segundo colocado. O jogador se destacou na temporada de clubes pelo Real Madrid, apesar do clube não ter conquistado títulos. No Mundial de seleções, o ponta foi o artilheiro do Brasil com quatro gols na campanha de oitavas de final da equipe de Carlo Ancelotti. 

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O Flamengo representa o Brasil na categoria de clube do ano. Na última temporada, o Rubro-negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. No Intercontinental de clubes, terminou com o vice-campeonato após derrota para o PSG, na final do torneio.

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