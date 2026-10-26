Bola de Ouro 2026: quem são os brasileiros indicados à premiação?
País está representado em quatro categorias com dupla indicação para goleira da seleção brasileira
A revista France Football anuncia nesta segunda, 26, os vencedores do prêmio Bola de Ouro em cerimônia em Londres, na Inglaterra, às 17h (horário de Brasília). Quatro jogadores e um clube brasileiro estão entre os indicados na disputa por troféus em quatro categorias.
A goleira Lorena é o principal destaque do país com duas indicações. A atleta do Kansas City FC e da seleção brasileira foi indicada ao prêmio de melhor goleira do ano. A ex-Grêmio disputa a o troféu Yashin com as goleiras Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Cata Coll (Barcelona/Espanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão).
Pela primeira vez na carreira, Lorena foi indicada à categoria principal de melhor jogadora do ano, em que disputa a Bola de Ouro entre mulheres, sendo a única brasileira contemplada na lista.
Entre os homens, Gabriel Magalhães também faz sua estreia na disputa pela Bola de Ouro. O zagueiro se destacou na conquista da Premier League pelo Arsenal na temporada 2025/26, no vice-campeonato da Champions League e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.
Seu companheiro na defesa da canarinho, mas adversário na final da Champions, o zagueiro Marquinhos do PSG recebeu sua segunda indicação. Capitão do time francês, conquistou o bicampeonato da Champions League, com vitória sobre o Arsenal de Magalhães na disputa por pênaltis na final.
O atacante Vinícius Jr. recebeu sua sexta indicação ao prêmio da Bola de Ouro, com sua melhor colocação final em 2024, quando foi segundo colocado. O jogador se destacou na temporada de clubes pelo Real Madrid, apesar do clube não ter conquistado títulos. No Mundial de seleções, o ponta foi o artilheiro do Brasil com quatro gols na campanha de oitavas de final da equipe de Carlo Ancelotti.
O Flamengo representa o Brasil na categoria de clube do ano. Na última temporada, o Rubro-negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. No Intercontinental de clubes, terminou com o vice-campeonato após derrota para o PSG, na final do torneio.