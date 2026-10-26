Bola de Ouro 2026: onde assistir, horário e os indicados ao prêmio de melhor do mundo
Cerimônia acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres
A disputa pelo título de melhor jogador do mundo chega ao seu momento decisivo nesta segunda-feira, 26 de outubro. A Bola de Ouro 2026 reúne os principais nomes do futebol internacional em uma cerimônia marcada pela expectativa em torno do vencedor do prêmio mais prestigiado da modalidade. Com brasileiros entre os indicados e uma corrida acirrada pelo troféu masculino, a 70ª edição da premiação, organizada pela revista francesa France Football em parceria com a Uefa, será realizada no London Palladium Theatre, em Londres, a partir das 17h (horário de Brasília).
A edição deste ano terá um significado histórico. Pela primeira vez, a cerimônia será realizada em Londres, rompendo com a tradição recente de acontecer no Théâtre du Châtelet, em Paris. A mudança presta homenagem ao inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956. Setenta anos depois, a premiação volta suas atenções a uma disputa marcada pelo talento de diferentes gerações e pelo peso dos resultados na temporada 2025/2026.
A expectativa também é grande para o futebol brasileiro. Vinícius Júnior, Marquinhos e Gabriel Magalhães estão entre os concorrentes ao prêmio masculino, enquanto a goleira Lorena disputa reconhecimento nas categorias femininas. O Flamengo, por sua vez, aparece entre os indicados a melhor clube masculino.
Onde assistir à Bola de Ouro 2026?
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 acontece nesta segunda-feira, 26 de outubro, a partir das 17h (horário de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. No Brasil, a premiação terá transmissão ao vivo e gratuita pela DAZN, plataforma de streaming que exibirá a entrega dos troféus aos melhores jogadores, treinadores e clubes da temporada.
Para acompanhar o evento, os torcedores poderão acessar o site ou aplicativo da DAZN, mediante cadastro gratuito, sem necessidade de assinatura paga.
Como é escolhido o melhor jogador do mundo?
A Bola de Ouro considera as atuações individuais, o desempenho coletivo e a conduta esportiva dos jogadores. Nesta edição, o período de avaliação vai de 3 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo os resultados da Copa do Mundo.
A votação é feita por jornalistas especializados, que atribuem pontos aos jogadores de acordo com sua classificação entre os finalistas. O vencedor é aquele que acumula a maior pontuação.
Confira todas as categorias e os indicados:
Bola de Ouro masculina (Melhor jogador do mundo)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern de Munique)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (PSG)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
Bola de Ouro feminina (Melhor jogadora do mundo)
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (América do México)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City Current)
- Melvine Malard (Chelsea)
- Manaka Matsukubo (Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Clàudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (London City Lionesses)
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique)
- Caroline Weir (Lyon)
- Tessa Wullaert (Como)
Troféu Kopa masculino (Melhor jogador jovem)
- Kerim Alajbegović (Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern de Munique)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
Troféu Kopa feminino (Melhor jogadora jovem)
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)
Troféu Yashin masculino (Melhor goleiro)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Joan García (Barcelona)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- David Raya (Arsenal)
- Matvey Safonov (PSG)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Vozinha (Colo-Colo)
Troféu Yashin feminino (Melhor goleira)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Troféu Cruyff masculino (Melhor treinador)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (seleção espanhola)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Troféu Cruyff feminino (Melhor treinador ou treinadora)
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (seleção japonesa)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do Ano masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint-Germain (França)
Clube do Ano feminino
- Barcelona (Espanha)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- América do México (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Lyon (França)