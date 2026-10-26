Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Esporte

Bola de Ouro 2026: o que se sabe sobre a premiação desta segunda, 26

Com início marcado para as 17h, o evento será transmitido para o Brasil pela plataforma de streaming Dazn; VEJA faz acompanhamento ao vivo

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 08h59 | Atualizado em 26 out 2026, 09h05
Troféu Bola de Ouro, dourado e brilhante, em formato de bola de futebol com gomos hexagonais, sobre uma base de pedras escuras e irregulares. O fundo é preto, com pontos de luz dourada desfocados
 (Ballon d'Or/Divulgação)
Continua após publicidade
Bola de Ouro 2026: o que se sabe sobre a premiação desta segunda, 26 Priorize VEJA no Google

A Bola de Ouro 2026 será entregue nesta segunda-feira, 26, em Londres, na primeira cerimônia realizada fora da França. A premiação chega aos 70 anos com mudança de endereço, uma votação popular inédita e uma disputa masculina sem favorito claro. Com início marcado para as 17h (horário de Brasília), o evento será transmitido para o Brasil pela plataforma de streaming Dazn – é necessário fazer cadastro. VEJA acompanha a cerimônia ao vivo.

A escolha da capital inglesa é uma homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio, em 1956, e marca o aniversário de 70 anos. Os organizadores não descartam que futuras edições também saiam do território francês.

Criada pela revista France Football e hoje organizada em parceria com a Uefa, a Bola de Ouro é considerada a maior honraria individual do futebol mundial. Ela premia o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada com base no desempenho individual, nos resultados coletivos e no fair play. Desde 2022, a carreira como um todo deixou de ser critério. Os vencedores são definidos por jornalistas: um de cada um dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa, no prêmio masculino, e de cada um dos 50 melhores, no feminino. Eles ordenam os finalistas, e os pontos variam conforme a posição em cada voto.

Neste ano, a cerimônia traz ainda uma novidade extraoficial: a Bola de Ouro de Todos os Tempos, a BOAT. Nesse caso, quem decide é o público, que escolherá entre os dez homens que levaram o troféu ao menos duas vezes: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge e Ronaldo Nazário.

Siga
Continua após a publicidade

No prêmio principal masculino, o atual campeão é Ousmane Dembélé, vencedor em 2025, em Paris. A lista de 30 indicados foi divulgada em 8 de setembro, e nenhum nome se firmou como favorito, embora Yamal, do Barcelona; Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estejam entre os destaques.

O Paris Saint-Germain, que conquistou novamente a Liga dos Campeões, lidera com um recorde de dez indicados. A abundância, porém, pode pesar contra os candidatos do clube, já que o mérito coletivo tende a dividir votos. Entre os principais nomes do time estão Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, único indicado que venceu a Champions e a Copa do Mundo em 2026. A sede, por sua vez, é mais simbólica que representativa: apenas cinco dos 30 candidatos atuam na Premier League.

Continua após a publicidade

A Bola de Ouro não paga prêmio em dinheiro, mas valoriza bastante o passe e a imagem de quem a conquista. Messi e Cristiano Ronaldo, maiores vencedores da história, com oito e cinco troféus, respectivamente, ganham cada um mais de 65 milhões de dólares por ano em patrocínios, segundo estimativa da Forbes.

Publicidade
TAGS:
bola de ouro
Esporte
Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).