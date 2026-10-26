Bola de Ouro 2026: o que se sabe sobre a premiação desta segunda, 26

A Bola de Ouro 2026 será entregue nesta segunda-feira, 26, em Londres, na primeira cerimônia realizada fora da França. A premiação chega aos 70 anos com mudança de endereço, uma votação popular inédita e uma disputa masculina sem favorito claro. Com início marcado para as 17h (horário de Brasília), o evento será transmitido para o Brasil pela plataforma de streaming Dazn – é necessário fazer cadastro. VEJA acompanha a cerimônia ao vivo.

A escolha da capital inglesa é uma homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio, em 1956, e marca o aniversário de 70 anos. Os organizadores não descartam que futuras edições também saiam do território francês.

Criada pela revista France Football e hoje organizada em parceria com a Uefa, a Bola de Ouro é considerada a maior honraria individual do futebol mundial. Ela premia o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada com base no desempenho individual, nos resultados coletivos e no fair play. Desde 2022, a carreira como um todo deixou de ser critério. Os vencedores são definidos por jornalistas: um de cada um dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa, no prêmio masculino, e de cada um dos 50 melhores, no feminino. Eles ordenam os finalistas, e os pontos variam conforme a posição em cada voto.

Neste ano, a cerimônia traz ainda uma novidade extraoficial: a Bola de Ouro de Todos os Tempos, a BOAT. Nesse caso, quem decide é o público, que escolherá entre os dez homens que levaram o troféu ao menos duas vezes: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge e Ronaldo Nazário.

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No prêmio principal masculino, o atual campeão é Ousmane Dembélé, vencedor em 2025, em Paris. A lista de 30 indicados foi divulgada em 8 de setembro, e nenhum nome se firmou como favorito, embora Yamal, do Barcelona; Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estejam entre os destaques.

O Paris Saint-Germain, que conquistou novamente a Liga dos Campeões, lidera com um recorde de dez indicados. A abundância, porém, pode pesar contra os candidatos do clube, já que o mérito coletivo tende a dividir votos. Entre os principais nomes do time estão Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, único indicado que venceu a Champions e a Copa do Mundo em 2026. A sede, por sua vez, é mais simbólica que representativa: apenas cinco dos 30 candidatos atuam na Premier League.

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A Bola de Ouro não paga prêmio em dinheiro, mas valoriza bastante o passe e a imagem de quem a conquista. Messi e Cristiano Ronaldo, maiores vencedores da história, com oito e cinco troféus, respectivamente, ganham cada um mais de 65 milhões de dólares por ano em patrocínios, segundo estimativa da Forbes.