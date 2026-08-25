Bodø/Glimt x NEC na Champions League: onde assistir, horário e escalações

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Bodø/Glimt e NEC Nijmegen se enfrentam pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. Com vantagem de 3 a 1 construída no primeiro jogo, os noruegueses jogam em casa com a chance de garantir sua segunda participação consecutiva na fase de liga. O NEC precisa reverter o placar para avançar na competição.

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Bodø/Glimt e NEC Nijmegen se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø, na Noruega, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.

O Bodø/Glimt entra em campo com vantagem importante depois de vencer o primeiro duelo por 3 a 1, na Holanda, na última quarta-feira, 19. Sondre Brunstad Fet, Andreas Helmersen, de pênalti, e Haitam Aleesami marcaram para os noruegueses, enquanto Clement Bischoff descontou para o NEC. Com o resultado, o time de Kjetil Knutsen pode até perder por um gol de diferença para avançar.

A vitória em Nijmegen ampliou a boa sequência recente do Bodø/Glimt. Antes do primeiro jogo contra o NEC, a equipe havia empatado por 2 a 2 com o Union Saint-Gilloise, resultado suficiente para avançar na fase anterior da Champions, e vencido o Vålerenga por 2 a 1, pelo Campeonato Norueguês. Nos sete compromissos mais recentes registrados pelo clube, foram cinco vitórias e dois empates, sinal de um time que chega ao duelo decisivo sem derrota desde julho.

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O NEC, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a eliminatória à prorrogação e por três ou mais para conseguir a classificação no tempo normal.

Antes da derrota para o Bodø/Glimt, o NEC goleou o Willem II por 4 a 1, fora de casa, pela Eredivisie. Na abertura do campeonato holandês, porém, havia sido surpreendido pelo Telstar por 2 a 1, diante de sua torcida. Contra os noruegueses, apesar de ter 69% de posse de bola e finalizar 22 vezes, o time sofreu três gols e saiu em grande desvantagem.

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O cenário coloca o Bodø/Glimt em posição confortável. Os noruegueses buscam a segunda participação consecutiva na fase de liga da Champions, enquanto o NEC tenta alcançar pela primeira vez essa etapa do torneio. A equipe holandesa deverá assumir mais riscos desde o início, circunstância que pode oferecer espaços para os donos da casa explorarem os contra-ataques.

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Onde assistir à partida entre Bodø/Glimt e NEC?

Bodø/Glimt e NEC se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT, HBO Max e canal da TNT Sports no Youtube.

Prováveis escalações

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami e Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sondre Auklend e Sondre Brunstad Fet; Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen e Jens Petter Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

NEC Nijmegen: Gonzalo Crettaz; Brayann Pereira, Tobias Storm e Deveron Fonville; Darko Nejašmić, Jamiro Monteiro, Adam Tahaui e Clement Bischoff; Tjaronn Chery e Dušan Tadić; Bryan Linssen. Técnico: Dick Schreuder.

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Arbitragem

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);

Quarto árbitro: Andrew Madley (Inglaterra);

VAR: Michael Salisbury (Inglaterra);

AVAR: Stuart Attwell (Inglaterra).