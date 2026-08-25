🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Bodø/Glimt x NEC na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Noruegueses recebem os holandeses nesta terça, 25, pelo jogo de volta dos playoffs; Bodø/Glimt venceu a ida por 3 a 1. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h17 | Atualizado em 25 ago 2026, 15h35
BODO, NORWAY - APRIL 10: General view of the stadium ahead of the UEFA Europa League 2024/25 Quarter Final First Leg match between FK Bodo/Glimt and S.S. Lazio at Aspmyra Stadion on April 10, 2025 in Bodo, Norway. (Photo by David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images)
Aspmyra Stadion, em Bodø, na Noruega (David Lidstrom - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Bodø/Glimt x NEC na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Bodø/Glimt e NEC Nijmegen se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø, na Noruega, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.

O Bodø/Glimt entra em campo com vantagem importante depois de vencer o primeiro duelo por 3 a 1, na Holanda, na última quarta-feira, 19. Sondre Brunstad Fet, Andreas Helmersen, de pênalti, e Haitam Aleesami marcaram para os noruegueses, enquanto Clement Bischoff descontou para o NEC. Com o resultado, o time de Kjetil Knutsen pode até perder por um gol de diferença para avançar.

A vitória em Nijmegen ampliou a boa sequência recente do Bodø/Glimt. Antes do primeiro jogo contra o NEC, a equipe havia empatado por 2 a 2 com o Union Saint-Gilloise, resultado suficiente para avançar na fase anterior da Champions, e vencido o Vålerenga por 2 a 1, pelo Campeonato Norueguês. Nos sete compromissos mais recentes registrados pelo clube, foram cinco vitórias e dois empates, sinal de um time que chega ao duelo decisivo sem derrota desde julho.

Siga
Continua após a publicidade

O NEC, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a eliminatória à prorrogação e por três ou mais para conseguir a classificação no tempo normal. 

Antes da derrota para o Bodø/Glimt, o NEC goleou o Willem II por 4 a 1, fora de casa, pela Eredivisie. Na abertura do campeonato holandês, porém, havia sido surpreendido pelo Telstar por 2 a 1, diante de sua torcida. Contra os noruegueses, apesar de ter 69% de posse de bola e finalizar 22 vezes, o time sofreu três gols e saiu em grande desvantagem.

Continua após a publicidade

O cenário coloca o Bodø/Glimt em posição confortável. Os noruegueses buscam a segunda participação consecutiva na fase de liga da Champions, enquanto o NEC tenta alcançar pela primeira vez essa etapa do torneio. A equipe holandesa deverá assumir mais riscos desde o início, circunstância que pode oferecer espaços para os donos da casa explorarem os contra-ataques.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Bodø/Glimt e NEC?

Bodø/Glimt e NEC se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT, HBO Max e canal da TNT Sports no Youtube.

Prováveis escalações

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami e Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sondre Auklend e Sondre Brunstad Fet; Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen e Jens Petter Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

NEC Nijmegen: Gonzalo Crettaz; Brayann Pereira, Tobias Storm e Deveron Fonville; Darko Nejašmić, Jamiro Monteiro, Adam Tahaui e Clement Bischoff; Tjaronn Chery e Dušan Tadić; Bryan Linssen. Técnico: Dick Schreuder.

Continua após a publicidade

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Andrew Madley (Inglaterra);
  • VAR: Michael Salisbury (Inglaterra);
  • AVAR: Stuart Attwell (Inglaterra).
Publicidade
TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).