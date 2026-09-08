Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

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Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, na La Bombonera, pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana. O Boca busca manter a invencibilidade em casa, apesar dos desfalques, enquanto o São Paulo chega em recuperação, invicto na competição e com o retorno de Calleri. Um duelo histórico com transmissão ao vivo!

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Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 8 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Boca Juniors chega ao confronto defendendo uma sequência de dez partidas sem derrota. A equipe argentina passou por uma mudança de comando ao longo da temporada e ganhou estabilidade sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, que tenta aproveitar a força da Bombonera para construir vantagem antes da partida de volta no Brasil.

Para o duelo, os argentinos têm problemas no elenco. Tomás Aranda, que vinha ganhando espaço entre os titulares, está fora devido a uma lesão no perônio. Ayrton Costa e Malcom Braida também aparecem entre os desfalques. No ataque, Miguel Merentiel e Sebastián Villa devem ser mantidos, enquanto Alan Velasco e Leonel Flores disputam uma vaga.

O São Paulo desembarca em Buenos Aires em recuperação na temporada. Depois de atravessar uma sequência de dez rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Dorival Júnior reagiu com dois triunfos consecutivos. O Tricolor está invicto na Sul-Americana e eliminou o Bolívar nas oitavas de final.

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Jonathan Calleri deve retornar ao time titular depois de se recuperar de uma entorse. Dorival também tende a manter a formação com três zagueiros, com Domingos Duarte, Arboleda e Sabino. Lucas Moura, Lucca, Bobadilla e Buta estão entre os jogadores indisponíveis, enquanto Victor Sá voltou a treinar e viajou com a delegação para a Argentina.

O confronto coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do continente. Boca e São Paulo já decidiram quatro eliminatórias em competições da Conmebol, com três classificações argentinas e uma brasileira. O Tricolor, porém, venceu sete dos seus últimos nove jogos contra adversários argentinos em torneios continentais.

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Onde assistir à partida entre Boca Juniors e São Paulo?

Boca Juniors e São Paulo jogam nesta terça-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Pellegrino (Herrera) e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco (Leonel Flores), Sebastián Villa e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem:

Árbitro: Piero Maza (Chile);



Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile);



Quarto árbitro: Diego Flores (Chile);



VAR: Fernando Véjar (Chile);



AVAR: Miguel Araos (Chile).