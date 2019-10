Boca Juniors busca novo técnico e cogita Felipão e Renato Gaúcho

O Boca Juniors, derrotado pelo segundo ano consecutivo pelo maior rival River Plate na Libertadores, já busca um técnico para a temporada 2020. E, segundo informações do diário argentino Olé desta terça-feira, 29, cogita contratar um treinador estrangeiro. Os brasileiros Luiz Felipe Scolari e Renato Gaúcho estão entre os nomes estudados pela diretoria do tradicional clube de Buenos Aires.

Foi o próprio técnico Gustafo Alfaro quem anunciou que está de saída, pegando os dirigentes do clube de surpresa. “O que quero é terminar o que resta do campeonato argentino da melhor forma possível e depois voltar para casa e recuperar minha vida”, afirmou, abatido, depois da eliminação na semifinal da Libertadores. A busca pelo próximo treinador entrou na pauta das eleições para presidente, que acontecem em dezembro.

Segundo o Olé, os nomes favoritos são de treinadores argentinos, mas há uma dificuldade: estão todos empregados. Gabriel Heinze renovou contrato com o Vélez, e Ricardo Gareca e Tata Martino estão “cômodos” nas seleções peruana e mexicana, respectivamente. Outros nomes citados foram o do antigo ídolo Martín Palermo, que dirige o Pachuca, do México, Jorge Almirón, do saudita Al-Shabab, e até mesmo Diego Armando Maradona, que está feliz no Gimnasia La Plata.

Diante de tantos entraves internos, o Boca já cogita contratar um estrangeiro. Ainda segundo o principal diário esportivo da Argentina, Felipão, que está sem clube desde setembro quando deixou o Palmeiras, “sempre esteve na mira” e Renato Gaúcho “não fica atrás”. Outra opção é o colombiano Reinaldo Rueda, atualmente na seleção chilena. A desvalorização do peso argentino, no entanto, seria outra grande dificuldade do clube para atrair técnicos de fora.

Felipão volta em 2020

Aos 70 anos, o treinador campeão mundial pela seleção brasileira em 2002 não pensa em aposentadoria. Descansando com a família em Porto Alegre, Felipão quer voltar a trabalhar no ano que vem e já analisa possibilidades.

Clubes de China, dos Emirados Árabes Unidos e do Catar, além de uma seleção da Concacaf (América Central e do Norte) estão entre as possibilidades estudadas pelo treinador. Seu estafe nega que tenha sido procurado pelo Boca Juniors e diz que é preciso aguardar o resultado das eleições de dezembro para eventualmente negociar com o clube argentino.