Blatter declara ‘tolerância zero’ à corrupção no futebol

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Joseph Blatter, declarou “tolerância zero” ao crime e à corrupção no futebol, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro.

Blatter asegurou que a FIFA terá “tolerância zero” para todos, tanto no campo como fora dele. “Não é algo só para meus amigos, companheiros, árbitros e para os presidentes de associações. É para todos”.

“Não estamos trabalhando apenas com a corrupção, mas também no doping e na discriminação (…) Estamos trabalhando para abordar o tema das apostas ilícitas e já vimos um número incrível de federações envolvidas em irregularidades”, disse ele em meio à crise que atravessa o organismo devido às acusações contra vários de seus dirigentes.

Blatter disse não poder se pronunciar sobre a suspensão definitiva do ex-presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Mohamed Bin Hammam, do Qatar, que é acusado de comprar votos na última eleição à presidência do organismo regulador do futebol mundial.

Contudo, ele adiantou que o Comitê de Ética da instituição será reforçado “não só para ter um código de ética, mas também um código de conduta e mais adiante estabelecer um comitê sobre soluções e um comitê para queixas e protestos”, disse.

Blatter se encontra no Rio de Janeiro para participar no sábado do sorteio que determinará o calendário das eliminatórias para o Mundial do Brasil-2014.