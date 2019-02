Bill se junta ao bando como ‘louco’ e festeja empate na raça

Bill está de volta ao ‘bando de loucos’. Com a demissão de Adriano, o contestado centroavante espera ter mais oportunidades de defender o Corinthians. Assim como já ocorreu neste domingo, quando ele substituiu Elton no segundo tempo da partida contra o Comercial e fez a jogada do gol de Ramon, que selou o suado empate por 3 a 3 nos acréscimos.

‘Tem que ser louco, né?’, disse Bill, ao comemorar a sofrida igualdade. ‘Foi na raça. A gente não pode desistir nunca no Corinthians’, aprendeu.

Bill ainda fez questão de ressaltar a sua ajuda para o empate com o Comercial. ‘Foi em uma grande jogada, no finalzinho. Graças a Deus, o Ramon aproveitou a sobra do goleiro e concluiu para o gol’, narrou.

Bill não foi o único atacante corintiano que ganhou esperanças de aparecer um pouco mais. Gilsinho, mais um que não joga com frequência, fez o segundo gol do Corinthians. ‘Eu me antecipei ao zagueiro e cabeceei para dentro. O Tite sempre dá confiança para a gente, que não vem jogando tanto. Graças a Deus, eu me movimentei bem hoje e pude colaborar’, afirmou.