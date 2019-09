Bianca Andreescu vence Serena Williams e conquista o US Open

A tenista canadense Bianca Andreescu, de apenas 19 anos, conquistou neste sábado o título do US Open ao derrotar na final a favorita americana Serena Williams, que buscava o 24º título de Grand Slam da carreira.

Andreescu, estreante na chave principal do torneio nova-iorquino e primeira canadense a conquistar um Grand Slam, superou Serena em dois sets, parciais de 6-3, 7-5, após 1 hora e 40 minutos de jogo.

Serena chegou à final em grande fase, tendo perdido apenas um set em seis jogos e igualando o recorde de vitórias (101) da lendária americana Chris Evert. E, novamente, ficou a um triunfo de igualar o número de Grand Slams de Margaret Court.

Já Andreescu estava invicta (9-0) contra jogadoras do Top 10 da WTA, e Serena se tornou a décima vítima da lista.

Para conquistar seu primeiro título, Andreescu preciscou enfrentar uma das maiores tenistas da história, mas também o público nova-iorquino, que não escondeu sua preferência pela atleta da casa.

Mesmo assim, a canadense soube manter a tranquilidade para dominar o primeiro set de início ao fim e teve várias chances de quebrar o saque de Serena (5 no sétimo game), antes de conseguir o feito para fechar a parcial em 6-3.

Bianca Andreescu na final contra Serena Williams no US Open (07/09/2019) Bianca Andreescu na final contra Serena Williams no US Open (07/09/2019)

Ficar atrás do placar pareceu mexer com Serena, que não voltou bem para o segundo set e viu a adversária abrir 5-1, ficando a um game do título.

Mas, apoiada pela torcida – e aproveitando o nervosismo de Andreescu -, Serena reagiu e foi buscar o empate em 5-5, para delírio do público na quadra central do complexo de tênis de Flushing Meadows.

A reação foi em vão. Andreescu recolocou a cabeça no lugar e, após finalmente garantir seu saque, quebrou o da americana para selar a vitória e seu primeiro Grand Slam.