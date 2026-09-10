Bia Haddad vai encarar cirurgia e curso em Harvard em pausa do tênis

Um mês depois de anunciar uma pausa na carreira, a tenista Bia Haddad abriu o coração sobre a decisão e compartilhou os planos para para próximos meses, que incluem uma cirurgia no ombro e um curso em Harvard. “Depois da volta de Winblendom, eu já estava com essa decisão dentro de mim. Venho cuidando de mim, da minha cabeça, do meu corpo”, declarou ela em coletiva nesta quinta-feira, 10.

A canhota de 30 anos contou que jogou com fortes dores no ombro esquerdo, e que tem uma cirurgia agendada para outubro. A operação requer cuidados, e costuma exigir quatro meses de recuperação — deixando a tenista de fora das quadras ao menos até fevereiro de 2027. “Não coloquei um prazo para o meu retorno. É tempo de olhar para dentro e ressignificar o tênis na minha vida”, afirmou ela sobre a volta ao esporte.

Além do zelo com o corpo e a mente, a pausa também abriu espaço para que Bia volte a se dedicar aos estudos, com um MBA em Harvard. “Dia 24 vou para os Estados Unidos. É um curso ‘crossover into business’, voltado para atletas, e vou descobrir mais detalhes quando chegar lá. Vai ser bom para aprender, me desenvolver, abrir a cabeça para outras coisas. Vai me ajudar num momento pós-carreira, quando eu me aposentar”, detalhou.

Bia anunciou o afastamento das competições em agosto — em um comunicado nas redes sociais, contou que sua relação com o esporte não tem sido fácil, e que tirou um tempo para buscar equilíbrio. A decisão veio depois da tenista ter sido derrotada em sua estreia em Wimbledon para Maria Timofeeva, número 95 do mundo. O resultado fez com que a brasileira alcançasse seu oitavo resultado negativo seguido, caindo para a 154ª posição do ranking da WTA.

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