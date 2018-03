Bia Haddad perde de campeã olímpica na estreia em Indian Wells

A tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada na estreia no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A número 1 do Brasil foi derrotada pela porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1h31 de confronto.

Atual 59ª do mundo, Bia chegou a liderar o segundo set por 4/0, mas permitiu a reação da rival, 83ª do ranking, e acabou derrotada no tie-break. No set inicial, Puig abriu 5/1 e a brasileira, em sua primeira participação em Indian Wells, não conseguiu acompanhar o ritmo.

Bia deve perder posições na próxima atualização do Ranking da ATP. Ela deve voltar à quadra em Miami, torneio no qual foi eliminada na segunda rodada em 2017.