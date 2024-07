Bia e Luisa caem para britânicas e Brasil não tem mais representantes no tênis

As brasileiras Bia Haddad Maia e Luisa Stefani foram derrotadas na segunda rodada do torneio feminino de duplas em Paris nesta quarta-feira, 31. Por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), as britânicas Katie Boulter e Heather Watson saíram vitoriosas.

O Brasil chegou em Paris com uma equipe recheada, mas que não durou muito na competição. Na estreia no simples, Thiago Wild, número 1 entre os brasileiros e 72 do mundo, perdeu para o argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0. A história foi parecida com Thiago Monteiro, que perdeu para o também argentino Sebastián Báez.

Juntos, Monteiro e Wild chegaram a ganhar a primeira partida na dupla masculina, mas foram eliminados na terça-feira pelos americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Entre as mulheres no simples, Laura Pigossi, bronze em Tóquio com Luisa Stefani, caiu na primeira rodada para a ucraniana Dayana Yastremska. Bia Haddad Maia foi um pouco mais longe, até a segunda rodada, mas foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

Bia, que no ano passado chegou a entrar no Top, mas hoje é 22 do mundo, chegou a esboçar reações, em uma partida marcada por quebras de saques, mas mostrou dificuldades sobretudo na devolução de boas paralelas da eslovaca, 67 do mundo.

Nas duplas mistas, que o Brasil entrou com uma vaga herdada pela desistência da equipe da Croácia, Wild e Luisa Stefani foram superados pelos chineses Xinyu Wang e Zhizhen Zhang no tie-break.