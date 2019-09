Bernardinho diz que poderia ajudar Neymar e explica rixa com Zé Roberto

Além de lendário treinador de vôlei, Bernardinho Rezende também tem outros afazeres profissionais, nas funções de empresário, palestrante e coach. Diante disso, ele acredita que conseguiria ajudar o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, na gestão de sua carreira. Seu filho, o levantador Bruno, da seleção de vôlei, é amigo íntimo do jogador, o que facilitaria esse contato, se fosse o caso.

“Confesso que minha essência é essa, é ser treinador, coach, orientador. O que tem que Neymar pode melhorar? Tem sempre alguma coisa, acho que tem muita coisa. Vai viver um momento difícil no PSG, eu gostaria muito de poder ajudar de alguma forma. Não estou propondo nada, mas quem sabe? Porque eu acho que ele tem tanto potencial”, iniciou o técnico no programa Conversa com Bial, da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira, 26.

“Qual a grande frustração de um treinador? Do pai, do amigo? É quando você vê alguém com um grande talento não realizar aquele potencial todo. Imagina nós, brasileiros, vendo esse talento todo, e ele termina a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo? Nós vamos ficar frustrados como torcedores. Como treinador, alguém do esporte, ainda mais. Você vê aquilo e falar ‘ele não fez aquilo que poderia ter feito’. Porque é um dos grandes craques da história do esporte”, completou Bernardinho.

Briga com Zé Roberto

José Roberto Guimarães acusou Bernardinho de “intromissão” em seu trabalho José Roberto Guimarães acusou Bernardinho de “intromissão” em seu trabalho

Bernardinho também falou sobre temas controversos de sua trajetória, como os problemas pessoais com José Roberto Guimarães, histórico treinador da seleção feminina.

A rixa teve início em 2004, quando Fernanda Venturini, mulher de Bernardinho e então levantadora do time brasileiro na Olimpíada de Atenas, resolveu mostrar vídeos de lances da partida contra a Rússia para que Bernardo analisasse o que teria acontecido – a seleção saiu derrotada de virada nas semifinais.

Zé Roberto ficou sabendo da situação e acusou ambos de estarem se intrometendo em seu trabalho – Bernardinho era técnico da seleção masculina de vôlei, campeã naquela edição. Ao programa de Pedro Biel, ele ressaltou as conquistas de Guimarães, mas disse que “tudo tem limite”.

“Uma coisa é a diferença pelo profissional, que ele é um ser indiscutível. Eu só posso elogiar e reconhecer. Mas houve um fato e aí foi pessoal, uma situação pública. Eu acho que as coisas têm limite. Discussões e desacordos podem acontecer, mas quando você coloca em dúvida o caráter de alguma pessoa, isso para mim é o limite”, disse.

Além disso, ele afirmou que não há nenhum contato que não seja profissional entre eles. “Eu cumprimento e tal, mas não tem relação fora. Isso é fato. Não é uma relação que some para o esporte, para o voleibol. Não há interação.”