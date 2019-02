Benfica vence e garante liderança do grupo C da Champions

Redação Central, 7 dez (EFE).- O Benfica venceu nesta quarta-feira o modesto Otelul Galati, da Romênia, por 1 a 0, e garantiu a primeira colocação do grupo C da Liga dos Campeões.

Jogando diante de sua torcida, a equipe portuguesa começou a partida impondo forte ritmo de jogo, e abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Depois de uma bela troca de passes entre Axel Witsel e Nicolás Gaitán, a bola ficou com o argentino Óscar Cardozo, que não desperdiçou a chance e abriu o placar.

Com a classificação já garantida e diante de um adversário abatido em campo, a equipe portuguesa passou a administrar a partida, com muito toque de bola e sem se expor em campo. A única chance clara dos ‘encarnados’ na primeira etapa aconteceu aos 35 minutos, quando Cardozo acertou um belo chute, que passou perto da trave do goleiro Grahovac.

No segundo tempo, o Benfica quase ampliou com o brasileiro Bruno César, logo aos 2 minutos, que completou para fora um belo cruzamento de Gaitán.

Aos 17 do segundo tempo, Javi Garcia acertou uma bomba de fora da área, que passou muito perto do gol do Otelul.

Com a vitória desta quarta-feira, o Benfica consegue a classificação na primeira posição de um grupo da Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 1994/95.

O outro classificado da chave é o surpreendente Basel, da Suíça, que venceu o Manchester United por 2 a 1, e roubou dos ingleses a segunda posição. EFE