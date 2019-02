Bellucci encara Gasquet na estreia no Masters de Madri

Por AE

Madri – Thomaz Bellucci terá dificuldade para repetir neste ano a grande campanha exibida no Masters 1000 de Madri de 2011. O brasileiro fará sua estreia no saibro azul da capital espanhola contra o francês Richard Gasquet e poderá encarar o número três do mundo Roger Federer já na terceira rodada.

Fora dos últimos torneios por causa de uma lesão no abdômen, Bellucci perdeu as duas partidas que disputou com Gasquet no circuito profissional – ambas em 2011. Se vencer o ex-Top 10, o brasileiro vai encarar o vencedor do duelo entre o sérvio Viktor Troicki e o norte-americano Donald Young.

Uma nova vitória colocará Bellucci em rota de colisão com Federer, recordista de títulos de Grand Slam. Os dois se enfrentaram apenas uma vez no circuito, em março deste ano. O brasileiro chegou a ter boas chances durante a partida, mas acabou sucumbindo diante do suíço em Indian Wells.

Em Madri, Federer estreará direto na segunda rodada. Seu adversário sairá do confronto entre o argentino David Nalbandian e o canadense Milos Raonic. Se confirmar o favoritismo, o suíço poderá cruzar com o atual número 1 Novak Djokovic na semifinal. O sérvio também iniciará sua campanha da segunda rodada. Seu rival será um tenista do qualificatório.

Do outro lado da chave, o embalado Rafael Nadal vai encarar o vitorioso do duelo entre o croata Ivo Karlovic e o russo Nikolay Davydenko. O tenista espanhol, número dois do mundo, vem de dois títulos, em Montecarlo e Barcelona.