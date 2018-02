Bellucci é eliminado por dominicano em volta após doping

Thomaz Bellucci retornou às quadras com derrota, após ficar cinco meses afastado das competições por testar positivo em exame antidoping. Na 108ª posição no ranking da ATP, o brasileiro foi eliminado na noite de segunda-feira na primeira rodada do Torneio de Quito, no Equador, ao perder para o dominicano Victor Estrella Burgos, número 86 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 55 minutos.

Apesar da derrota, o brasileiro fez um balanço positivo da atuação contra Estrella Burgos e avaliou que a falta de ritmo de jogo pesou. “É duro jogar com ele aqui em Quito, o meu saque caiu um pouco no final e faltou ritmo de jogo pra mim. Talvez com ritmo eu pudesse ter saído com a vitória”, disse.

O Torneio de Quito está em sua quarta edição, com as três anteriores tendo sido vencidas por Estrella Burgos. Em todas essas campanhas, ele passou por Bellucci – nas semifinais em 2015 e 2017 e na decisão em 2016. Agora, na primeira rodada, voltou a derrotar o brasileiro.

Apesar da queda precoce na chave do ATP 250 equatoriano, Bellucci ainda permanecerá em Quito. Ele vai participar da chave de duplas, ao lado do brasileiro André Sá, contra o espanhol Pablo Carreño Busta e o argentino Guillermo Duran.