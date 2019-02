Bellucci avança em Indian Wells e enfrentará Federer nas oitavas

Redação Central, 13 mar (EFE).- Beneficiado pela desistência do russo Nikolay Davydenko, Thomaz Bellucci avançou diretamente às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, e agora terá pela frente o suíço Roger Federer, tenista número 3 do ranking mundial.

O melhor tenista do Brasil e 50º do mundo jogará contra Federer pela primeira vez na carreira. Este é o melhor resultado de Bellucci em um Masters 1000 desde maio de 2011, quando parou nas semifinais em Madri.

Em seu caminho, o paulista deixou para trás, entre outros, o austríaco Jurgen Melzer, 20º colocado do ranking, após vitória por duplo 6-3. Na sequência, Bellucci deveria enfrentar Davydenko, mas o russo alegou estar ‘doente’, sem especificar o problema.

Já Roger Federer chegou às oitavas de final após derrotar na fase prévia o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4), 6-2 e 6-4. EFE