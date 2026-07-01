Bélgica x Senegal na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje é válida pela segunda rodada. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 17h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção belga não convenceu na fase de grupos, começando a campanha com empates contra o Egito e o Irã. A classificação veio só na rodada final, quando goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 e acabou na liderança do Grupo G.
Do outro lado, Senegal perdeu para a França e a Noruega nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu golear o Iraque por 5 a 0 na rodada final e se classificou como o oitavo melhor terceiro colocado. A goleada fez com que a equipe terminasse com um saldo de dois gols positivos, o suficiente para superar os outros terceiros colocados que também ficaram com 3 pontos.
Como assistir ao jogo entre Bélgica e Senegal hoje?
Bélgica e Senegal vão se enfrentar nesta quarta, 1º de julho, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate (Ngoy) e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Doku, Trossard e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
Senegal: Mory Diaw; Diatta, Seck (Koulibaly), Niakhaté e Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Diarra (Pape Gueye) e Camara; Sadio Mané, Mbaye e Ismaïla Sarr. Técnico: Pape Thiaw.
Odds para Bélgica x Senegal:
Resultado final
Betano: Bélgica (2.18) – Empate (3.20) – Senegal (3.60)
Bet365: Bélgica (2.10) – Empate (3.25) – Senegal (3.75)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR