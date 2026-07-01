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Esporte

Bélgica x Senegal na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje é válida pela segunda rodada. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 1 jul 2026, 16h48
SEATTLE, WASHINGTON - MAY 13: A general view of Lumen Field prior to the game between San Jose Earthquakes and Seattle Sounders on May 13, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Olivia Vanni/Getty Images)
Estádio de Seattle vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bélgica nesta segunda, 6 (Olivia Vanni/Getty Images)
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Bélgica x Senegal na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 17h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

+ Jogos de hoje, quarta, 1º de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A seleção belga não convenceu na fase de grupos, começando a campanha com empates contra o Egito e o Irã. A classificação veio só na rodada final, quando goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 e acabou na liderança do Grupo G.

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Do outro lado, Senegal perdeu para a França e a Noruega nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu golear o Iraque por 5 a 0 na rodada final e se classificou como o oitavo melhor terceiro colocado. A goleada fez com que a equipe terminasse com um saldo de dois gols positivos, o suficiente para superar os outros terceiros colocados que também ficaram com 3 pontos.

Como assistir ao jogo entre Bélgica e Senegal hoje?

Bélgica e Senegal vão se enfrentar nesta quarta, 1º de julho, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate (Ngoy) e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Doku, Trossard e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.

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Senegal: Mory Diaw; Diatta, Seck (Koulibaly), Niakhaté e Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Diarra (Pape Gueye) e Camara; Sadio Mané, Mbaye e Ismaïla Sarr. Técnico: Pape Thiaw.

Odds para Bélgica x Senegal:

Resultado final

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Betano: Bélgica (2.18) – Empate (3.20) – Senegal (3.60)

Bet365: Bélgica (2.10) – Empate (3.25) – Senegal (3.75)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Said Martínez (Honduras);
    Assistentes: Walter López (Honduras) e Christian Ramírez (Honduras);
    VAR: Guillermo Pacheco (México).
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