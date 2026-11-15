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Esporte

Bélgica x Itália: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste domingo, 15, pela Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 10h30
Vista panorâmica de um estádio de futebol vazio com arquibancadas em tons de azul e branco, formando a palavra BRUSSELS. O gramado verde está impecável, e o céu nublado sugere um dia cinzento. Dois bancos de reservas azuis com a marca Croky Cup estão visíveis, e torres de iluminação se elevam acima das arquibancadas
Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (Alex Bierens de Haan/Getty Images)
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Bélgica x Itália: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Bélgica recebe a Itália neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela sexta e última rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Terceira colocada da chave, com nove pontos conquistados em cinco partidas, a seleção belga precisa vencer para garantir sua classificação às quartas de final. Comandada por Mark van Bommel, a equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, e aposta na experiência de Kevin De Bruyne, na criatividade de Youri Tielemans e na velocidade de Jérémy Doku para superar os italianos. A Bélgica também conta com o retorno de Roméo Lavia, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Já a Itália entra em campo na liderança do grupo, com dez pontos, mesma pontuação da França, mas à frente nos critérios de desempate. Sob o comando de Roberto Mancini, a seleção italiana precisa apenas de um empate para garantir sua classificação às quartas de final. A equipe chega confiante após vencer a França por 3 a 1, de virada, no San Siro, com dois gols de Francesco Pio Esposito e um de Davide Frattesi. Os italianos apostam na experiência de Gianluigi Donnarumma, na intensidade de Sandro Tonali e Nicolò Barella e no bom momento de Pio Esposito para conquistar um resultado positivo em Bruxelas. O confronto também representa uma oportunidade de revanche para a Itália, derrotada pela Bélgica por 2 a 0 no primeiro turno da competição, em Roma.

Bélgica e Itália já se enfrentaram 27 vezes na história, com 17 vitórias italianas, cinco triunfos belgas e cinco empates. Apesar do retrospecto favorável aos italianos, a Bélgica venceu o último confronto entre as seleções, em setembro de 2026, e busca conquistar sua segunda vitória consecutiva diante da Azzurra.

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Onde assistir a Bélgica x Itália ao vivo?

A partida entre Bélgica e Itália terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. O confronto acontece neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Roméo Lavia, Youri Tielemans e Kevin De Bruyne; Diego Moreira, Charles De Ketelaere e Jérémy Doku. Técnico: Mark van Bommel.

Itália: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori; Davide Frattesi, Sandro Tonali e Nicolò Barella; Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito e Nicolò Cambiaghi. Técnico: Roberto Mancini.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega);
  • Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Alf Olav Rossland (Noruega);
  • Quarto árbitro: Sigurd Kringstad (Noruega);
  • VAR: Christian Dingert (Alemanha);
  • AVAR: Kristoffer Hagenes (Noruega).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Bélgica
Seleção de Futebol da Itália
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