Bélgica x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 15, é válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda, 15, às 16h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo G, que conta ainda com Irã e Nova Zelândia.
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A Bélgica chega para a Copa embalada com uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. No último amistoso disputado, os belgas golearam a Tunísia por 5 a 0. A Bélgica chega em 2026 à sua 15ª participação em Copas do Mundo. Sua melhor campanha foi em 2018, na Rússia, quando terminou em 3º lugar, vencendo a Inglaterra na disputa pelo pódio. Em 2022, no Catar, a seleção caiu ainda na fase de grupos.
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Do outro lado, O Egito vai disputar a sua quarta Copa do Mundo. As participações anteriores foram em 1934, 1990 e 2018. O Egito nunca venceu uma partida de Copa e nunca passou da primeira fase em Mundiais com fase de grupos. Depois de vencer os amistosos contra Arábia Saudita e Rússia e empatar contra a Espanha, os egípcios perderam para o Brasil no último jogo antes da Copa.
Como assistir ao jogo entre Bélgica e Egito hoje?
Bélgica e Egito vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne; Onana, Tielemans e De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
Egito: Shobeir; Hany, Fathy, Yasser Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia e Ashour; Trezeguet, Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Odds para Bélgica x Egito:
Resultado final
Betano: Bélgica (1.65) – Empate (3.90) – Egito (5.40)
Bet365: Bélgica (1.60) – Empate (4.10) – Egito (5.75)