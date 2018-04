Bélgica sobe para o terceiro lugar no ranking da Fifa

A seleção da Alemanha, apesar da derrota para o Brasil e o empate com a Espanha, permanece na liderança do ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira, seguida novamente pela equipe do técnico Tite e agora pela Bélgica, que ganhou duas posições e chegou ao terceiro lugar.

Os belgas, que estão no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Panamá e Tunísia, superaram Portugal, de Cristiano Ronaldo, e a Argentina, de Lionel Messi, que estão na quarta e quinta posição, respectivamente. Em seguida estão Suíça (6º) e França (7º). A Espanha, mesmo com o empate com os alemães e a goleada de 6 a 1 sobre os argentinos, caiu duas colocações, ficando com o oitavo lugar.

Os 10 primeiros colocados no Ranking da Fifa:

1. Alemanha (1.533 pontos)

2. Brasil (1.384 pontos)

3. Bélgica (1.346 pontos)

4. Portugal (1.306 pontos)

5. Argentina (1.254 pontos)

6. Suíça (1.179 pontos)

7. França (1.166 pontos)

8. Espanha (1.162 pontos)

9. Chile (1.146 pontos)

10. Polônia (1.118 pontos)