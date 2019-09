Bélgica segue no topo do ranking da Fifa; Brasil cai uma posição

A Bélgica segue na liderança do ranking da Fifa de seleções masculinas, divulgado nesta quinta-feira, 19. A Com os tropeços nos últimos amistosos (empate com Colômbia e derrota para a o Peru, ambas nos Estados Unidos) a seleção brasileira foi ultrapassada pela campeã mundial França e caiu da segunda para a terceira posição.

A Inglaterra, que permanece no quarto lugar, agora vê no retrovisor a seleção de Portugal, que subiu da sexta para a quinta colocação, empurrando o Uruguai para baixo. Ainda dentro do top 10, a Espanha saltou duas posições, da nona para a sétima, ultrapassando Croácia e Colômbia. A Argentina se manteve no décimo lugar.

Ranking da Fifa de setembro de 2019

1. Bélgica – 1.752 pontos.

2. França – 1.725.

3. Brasil – 1.719.

4. Inglaterra – 1.662.

5. Portugal – 1.643.

6. Uruguai – 1.639.

7. Espanha – 1.631.

8. Croácia – 1.625.

9. Colômbia – 1.622.

10. Argentina – 1.614.