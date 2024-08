Bélgica desiste do triatlo misto e critica más condições da água do rio Sena

O Comitê Olímpico da Bélgica anunciou neste domingo, 4, que a equipe belga não competirá na disputa do trialo misto, marcado para a manhã da segunda-feira, 5. A decisão, segundo a entidade, foi tomada em parceria com os atletas por conta da internação da triatleta Claire Michel, que competiu na prova feminina na semana passada e, segundo a mídia belga, teria sido contaminada por bactérias durante o trecho de natação no rio Sena, adquirindo “problemas intestinais”

“Estamos pensando na garantia de dias de treino, competição e no formato da disputa, que devem ser previamente esclarecidos e feitos para não haver incerteza para os atletas, comitivas e torcedores”, informou a entidade, expressando desejo “que lições sejam aprendidas para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos”.

Na semana passada, a prova masculina de trialo chegou a ser adiada em um dia por conta da qualidade da água do rio Sena. A decisão foi tomada após =nálises detectarem índices de poluição acima do estabelecido pela World Triathlon, órgão que rege o esporte.

Antes da competição, em meio à crescente preocupação de que o rio não estaria limpo, até a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se jogou na água para mostrar que estaria tudo sob controle. Apesar de todas as tentativas do governo de Paris e do comitê organizador para viabilizar as provas, a decisão se mostra, cada vez mais, uma pedra no sapato.

Antes da prova masculina ser adiada, o treino de natação dos atletas de triatlo chegou a ser cancelado por faltas de “garantias suficientes para permitir a realização do evento”.

Dados fornecidos pela Fluidion, uma empresa de tecnologia que está testando a qualidade do Sena diariamente, mostraram um grande aumento de E. coli, indicador de material fecal, depois de uma forte chuva.

As autoridades francesas já gastaram 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,4 bilhões, na cotação atual) ao longo da última década para limpar o Sena. Além de melhoras no sistema de esgoto de Paris, foram construídas novas instalações de tratamento e armazenamento de água.

Contudo, com o aumento das chuvas, as redes de águas residuais costumam ficar sobrecarregadas. Alguma instalações de esgoto são antigas – datam do século XIX –, e por isso despejam os dejetos no rio.