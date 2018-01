Belfort cobra pagamento após despedida cancelada; Dana rebate

Antes de qualquer coisa só gostaria de dizer OBRIGADO! Obrigado a todos! Todos que me acompanham, torcem por mim e minha família! Mas hj especialmente quero fazer um agradecimento especial ao colunista @chicobarney pela matéria q publicou no Site uol.com.br Lendo o q escreveu me fez lembrar de cada momento descrito no texto. As críticas, meus sentimentos, sonhos, ideias etc… Em um momento como hj, em q o agora não me faz muito sentido… Difícil entender depois de tanta dedicação e sacrifício. De ter me preparado psicologicamente para me aposentar de um esporte q basicamente ajudei a criar… e simplesmente isso não ter acontecido…Tenho sentimentos conflitantes a respeito do q aconteceu… Mas como disse, lendo a matéria também me lembrei de q muito do que fiz, muitas das ideias e muito do q disse anos atrás, não faziam pleno sentido para mim. Eu simplesmente acreditava q daria certo… Q o Vale Tudo na época se tornaria um esporte. Que nós lutadores, não éramos bárbaros se digladiando e sim atletas. Que tínhamos potencial de sermos “uma empresa” de representarmos marcas e valores. Nada disso fazia muito sentido na época, mas dentro do meu coração, sempre fez … Minha luta de despedida não ocorreu como havia planejado, mas no meu coração sei q de alguma forma lá na frente, TUDO isso fará sentido. Mais uma vez, como sempre fiz e muitas vezes fui ridicularizado por isso. Entrego a minha vida nas mãos do meu Pai q está no Céu. Pq Dele sempre veio a minha paz… Bjo no coração de todos vcs. Agora uma mensagem para o @ufc . Estou à espera do meu pgto @ufc afinal de contas, fiz o que tinha que ser feito ( treinei , estive presente na semana da luta, bati meu peso….) Onde está o respeito!?

