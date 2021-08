Beatriz Ferreira chega à semifinal e garante terceira medalha do boxe

“Conseguimos, já temos três medalhas garantidas. Mas estamos treinados para o ouro, queremos o lugar mais alto do pódio”, afirmou Beatriz, de 28 anos, que faz sua estreia olímpica como principal candidata de sua categoria, ao SporTV. ‘”Fico feliz com esse favoritismo que vocês estão falando. Pego isso como um carinho, como um gás a mais, uma energia positiva.”

A adversária de Beatriz Ferreira na semifinal da próxima quinta-feira, 5, será a finlandesa Mira Potkonen, que venceu a turca Ezra Yildiz por decisão dividida. As duas já se enfrentaram uma vez, com triunfo da brasileira. “Já consegui a mãe de todas, agora só falta saber a cor dela. A meta é ouvir o meu hino no alto do pódio. Valeu a pena tudo que abri mão para chegar aqui. Não me arrependo de nada que fiz para poder estar aqui. É algo mágico”, afirmou a atleta ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).