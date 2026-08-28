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Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e escalações

Atual campeão alemão abre o campeonato nesta sexta-feira, 28, na Allianz Arena

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 09h00
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique (Kevin Voigt/Getty Images)
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Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Bundesliga 2026/27. O duelo abre oficialmente a nova edição do Campeonato Alemão e coloca frente a frente duas equipes que também protagonizaram a final da Copa da Alemanha na temporada passada.

Atual campeão da Bundesliga, o Bayern inicia a defesa do título depois de uma temporada de amplo domínio nacional. A equipe comandada por Vincent Kompany terminou a última edição 16 pontos à frente do Borussia Dortmund e conquistou seu 13º campeonato alemão nas últimas 14 temporadas. O time bávaro também chega embalado pelo primeiro troféu de 2026/27: no sábado, 22, derrotou o Dortmund por 2 a 1 e conquistou a Franz Beckenbauer Supercup.

Nathaniel Brown e Michael Olise marcaram os gols da vitória sobre o Dortmund e reforçaram a boa impressão deixada pelo Bayern durante a preparação. Kompany, porém, trata o início da Bundesliga como um recomeço. O treinador afirmou que os títulos da última temporada ficaram para trás e destacou a necessidade de reconstruir o caminho desde a primeira rodada.

Siga

Para enfrentar o Stuttgart, o Bayern ainda não deve contar com Jamal Musiala e Serge Gnabry em plenas condições físicas. A tendência é que Nathaniel Brown seja mantido em uma função mais avançada, enquanto Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic formam a dupla de meio-campo. No ataque, Michael Olise e Luis Díaz devem atuar pelos lados, com Harry Kane como referência. O inglês tem um retrospecto especialmente favorável contra o adversário: são 14 gols em oito jogos oficiais diante do Stuttgart, sua melhor marca contra um clube alemão.

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Do outro lado, o Stuttgart perdeu por 3 a 0 para o Bayern na final da Copa da Alemanha em maio e agora tenta dar uma resposta logo na abertura da Bundesliga. Para o treinador Sebastian Hoeneß, a visita à Allianz Arena representa “o jogo fora de casa mais difícil possível”.

Hoeneß também convive com uma lista extensa de baixas. Lorenz Assignon, Justin Diehl, Luca Jaquez, Nikolas Nartey, Dennis Seimen e Dan-Axel Zagadou estão entre os jogadores indisponíveis. Chris Führich também teve problemas físicos durante a preparação. A principal novidade ofensiva deve ser Dženan Pejčinović, contratado do Wolfsburg, que pode atuar à frente de Deniz Undav, escolhido como novo capitão do Stuttgart para a temporada.

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Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Stuttgart?

Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Bundesliga. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e pela SportyNet.

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Prováveis escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Josip Stanišić; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Nathaniel Brown e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstädt; Grischa Prömel e Angelo Stiller; Tiago Tomás, Deniz Undav e Bilal El Khannouss; Dženan Pejčinović. Técnico: Sebastian Hoeneß.

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