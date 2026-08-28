Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e escalações

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Bayern de Munique e Stuttgart abrem a Bundesliga 2026/27 nesta sexta-feira. O atual campeão Bayern, embalado por uma temporada dominante e a recente conquista da Supercup, busca iniciar a defesa do título com vitória. O Stuttgart, que perdeu a final da Copa da Alemanha para o Bayern, tenta dar a volta por cima.

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Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Bundesliga 2026/27. O duelo abre oficialmente a nova edição do Campeonato Alemão e coloca frente a frente duas equipes que também protagonizaram a final da Copa da Alemanha na temporada passada.

Atual campeão da Bundesliga, o Bayern inicia a defesa do título depois de uma temporada de amplo domínio nacional. A equipe comandada por Vincent Kompany terminou a última edição 16 pontos à frente do Borussia Dortmund e conquistou seu 13º campeonato alemão nas últimas 14 temporadas. O time bávaro também chega embalado pelo primeiro troféu de 2026/27: no sábado, 22, derrotou o Dortmund por 2 a 1 e conquistou a Franz Beckenbauer Supercup.

Nathaniel Brown e Michael Olise marcaram os gols da vitória sobre o Dortmund e reforçaram a boa impressão deixada pelo Bayern durante a preparação. Kompany, porém, trata o início da Bundesliga como um recomeço. O treinador afirmou que os títulos da última temporada ficaram para trás e destacou a necessidade de reconstruir o caminho desde a primeira rodada.

Para enfrentar o Stuttgart, o Bayern ainda não deve contar com Jamal Musiala e Serge Gnabry em plenas condições físicas. A tendência é que Nathaniel Brown seja mantido em uma função mais avançada, enquanto Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic formam a dupla de meio-campo. No ataque, Michael Olise e Luis Díaz devem atuar pelos lados, com Harry Kane como referência. O inglês tem um retrospecto especialmente favorável contra o adversário: são 14 gols em oito jogos oficiais diante do Stuttgart, sua melhor marca contra um clube alemão.

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Do outro lado, o Stuttgart perdeu por 3 a 0 para o Bayern na final da Copa da Alemanha em maio e agora tenta dar uma resposta logo na abertura da Bundesliga. Para o treinador Sebastian Hoeneß, a visita à Allianz Arena representa “o jogo fora de casa mais difícil possível”.

Hoeneß também convive com uma lista extensa de baixas. Lorenz Assignon, Justin Diehl, Luca Jaquez, Nikolas Nartey, Dennis Seimen e Dan-Axel Zagadou estão entre os jogadores indisponíveis. Chris Führich também teve problemas físicos durante a preparação. A principal novidade ofensiva deve ser Dženan Pejčinović, contratado do Wolfsburg, que pode atuar à frente de Deniz Undav, escolhido como novo capitão do Stuttgart para a temporada.

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Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Stuttgart?

Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Bundesliga. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e pela SportyNet.

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Prováveis escalações

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Josip Stanišić; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Nathaniel Brown e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstädt; Grischa Prömel e Angelo Stiller; Tiago Tomás, Deniz Undav e Bilal El Khannouss; Dženan Pejčinović. Técnico: Sebastian Hoeneß.