Bayern de Munique x Bodø/Glimt na Champions: onde assistir, horário e escalações
Alemães recebem os noruegueses nesta quinta, 10, na Allianz Arena, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca a estreia dos dois clubes nesta edição e coloca frente a frente uma das potências do futebol europeu e uma das grandes surpresas recentes da competição.
O Bayern chega à Champions em um início de temporada abaixo do padrão habitual. O time comandado por Vincent Kompany venceu apenas dois dos quatro primeiros jogos da Bundesliga e ocupa a sexta posição, cenário incomum para um clube acostumado a dominar o futebol alemão.
Kompany deve manter a política de rotação adotada desde o começo da temporada, mas sem abrir mão de seus principais nomes. A tendência é de uma equipe com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović no meio-campo, Michael Olise e Luis Díaz pelos lados e Harry Kane como referência ofensiva. Manuel Neuer segue como titular no gol.
O Bodø/Glimt desembarca em Munique tentando repetir a campanha que o transformou em sensação da última Champions. Na edição passada, os noruegueses avançaram aos playoffs, eliminaram a Inter de Milão e ainda venceram o Sporting por 3 a 0 nas oitavas antes de caírem após a partida de volta. A equipe de Kjetil Knutsen manteve sua identidade baseada em intensidade, pressão alta e grande volume físico.
Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt?
Bayern de Munique e Bodø/Glimt jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max.
Prováveis escalações:
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich e Pavlović; Olise, Saibari e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft e Bjørkan; Auklend, Berg e Fet; Blomberg, Andreas Helmersen e Brynhildsen. Técnico: Kjetil Knutsen.
Arbitragem:
- Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia);
- Assistentes: Jure Praprotnik e Grega Kordež (Eslovênia);
- Quarto árbitro: David Šmajc (Eslovênia);
- VAR: Matej Jug (Eslovênia);
- AVAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).