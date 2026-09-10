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Esporte

Bayern de Munique x Bodø/Glimt na Champions: onde assistir, horário e escalações

Alemães recebem os noruegueses nesta quinta, 10, na Allianz Arena, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h30 | Atualizado em 10 set 2026, 13h46
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique (Kevin Voigt/Getty Images)
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Bayern de Munique x Bodø/Glimt na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca a estreia dos dois clubes nesta edição e coloca frente a frente uma das potências do futebol europeu e uma das grandes surpresas recentes da competição.

O Bayern chega à Champions em um início de temporada abaixo do padrão habitual. O time comandado por Vincent Kompany venceu apenas dois dos quatro primeiros jogos da Bundesliga e ocupa a sexta posição, cenário incomum para um clube acostumado a dominar o futebol alemão. 

Kompany deve manter a política de rotação adotada desde o começo da temporada, mas sem abrir mão de seus principais nomes. A tendência é de uma equipe com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović no meio-campo, Michael Olise e Luis Díaz pelos lados e Harry Kane como referência ofensiva. Manuel Neuer segue como titular no gol.

Siga

O Bodø/Glimt desembarca em Munique tentando repetir a campanha que o transformou em sensação da última Champions. Na edição passada, os noruegueses avançaram aos playoffs, eliminaram a Inter de Milão e ainda venceram o Sporting por 3 a 0 nas oitavas antes de caírem após a partida de volta. A equipe de Kjetil Knutsen manteve sua identidade baseada em intensidade, pressão alta e grande volume físico.

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Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt?

Bayern de Munique e Bodø/Glimt jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max.

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Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich e Pavlović; Olise, Saibari e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft e Bjørkan; Auklend, Berg e Fet; Blomberg, Andreas Helmersen e Brynhildsen. Técnico: Kjetil Knutsen.

Arbitragem:

  • Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia);
  • Assistentes: Jure Praprotnik e Grega Kordež (Eslovênia);
  • Quarto árbitro: David Šmajc (Eslovênia);
  • VAR: Matej Jug (Eslovênia);
  • AVAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).
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