Bayern de Munique x Bodø/Glimt na Champions: onde assistir, horário e escalações

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Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam na Allianz Arena pela Champions League. O Bayern busca reverter um início de temporada atípico na Bundesliga, enquanto o Bodø/Glimt tenta repetir a campanha surpreendente do ano passado. Um duelo imperdível entre a potência alemã e a intensidade norueguesa.

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Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca a estreia dos dois clubes nesta edição e coloca frente a frente uma das potências do futebol europeu e uma das grandes surpresas recentes da competição.

O Bayern chega à Champions em um início de temporada abaixo do padrão habitual. O time comandado por Vincent Kompany venceu apenas dois dos quatro primeiros jogos da Bundesliga e ocupa a sexta posição, cenário incomum para um clube acostumado a dominar o futebol alemão.

Kompany deve manter a política de rotação adotada desde o começo da temporada, mas sem abrir mão de seus principais nomes. A tendência é de uma equipe com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović no meio-campo, Michael Olise e Luis Díaz pelos lados e Harry Kane como referência ofensiva. Manuel Neuer segue como titular no gol.

O Bodø/Glimt desembarca em Munique tentando repetir a campanha que o transformou em sensação da última Champions. Na edição passada, os noruegueses avançaram aos playoffs, eliminaram a Inter de Milão e ainda venceram o Sporting por 3 a 0 nas oitavas antes de caírem após a partida de volta. A equipe de Kjetil Knutsen manteve sua identidade baseada em intensidade, pressão alta e grande volume físico.

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Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt?

Bayern de Munique e Bodø/Glimt jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max.

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Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich e Pavlović; Olise, Saibari e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft e Bjørkan; Auklend, Berg e Fet; Blomberg, Andreas Helmersen e Brynhildsen. Técnico: Kjetil Knutsen.

Arbitragem:

Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovênia);

Assistentes: Jure Praprotnik e Grega Kordež (Eslovênia);

Quarto árbitro: David Šmajc (Eslovênia);

VAR: Matej Jug (Eslovênia);

AVAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).