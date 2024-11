Bayern de Munique x Benfica: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bayern de Munique e Benfica vão se enfrentar pela quarta rodada da Champions League, nesta quarta-feira, 6, às 17 horas, na Allianz Arena.

O clube alemão está fazendo um bom início de temporada na Bundesliga, liderando a competição com sete vitórias, dois empates e nenhuma derrota em nove jogos. Apesar do retrospecto favorável no campeonato local, na Champions League o time vem enfrentando dificuldades, tendo uma vitória e duas derrotas em três jogos disputados. Nas últimas três partidas, duas pela Bundesliga e uma pela Copa da Alemanha, o Bayern marcou 12 gols e não sofreu nenhum, porém no último jogo da Champions, contra o Barcelona, o clube alemão sofreu uma goleada por 4 a 1.

O Benfica ocupa atualmente a terceira colocação do Campeonato Português, com sete vitórias, um empate e uma derrota em nove jogos da competição. Na Champions o clube português acumula duas vitórias e uma derrota.

O técnico do Bayern, Vicent Kompany, não vai poder contar com os dois laterais-direitos de origem de seu elenco: Sacha Boey e Stanisic, que já estavam lesionados. O zagueiro Hiroki Ito e o volante Aleksandar Pavlovic também serão desfalques para a partida.

O Benfica vai ter os desfalques dos atacantes Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni e do meio-campista Leandro Barreira.

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Benfica?

A partida entre Bayern de Munique e Benfica vai ser realizada na Allianz Arena, em Munique, às 17 horas. O jogo terá transmissão do canal Space e do streaming Max.

Prováveis escalações:

Bayern: Manuel Neuer; Guerreiro, Kim, Upamecano, Alphonso Davies; Kimmich, João Palhinha; Michael Olise, Jamal Musiala, Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi e Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Florentino Luís e Orkun Kökcü; Ángel Di Maria, Kerem Akturkoglu e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o italiano Davide Massa.