Bayern de Munique x Arsenal na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 21, pela terceira rodada da fase de liga. Saiba como assistir
O Bayern de Munique recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 21 de outubro, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O Bayern de Munique chega embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão, resultado que reafirmou a força ofensiva da equipe comandada por Vincent Kompany. Na Champions League, o clube bávaro soma quatro pontos em duas partidas, após vencer o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia e empatar por 3 a 3 com o Viking, da Noruega. A principal referência ofensiva é Harry Kane, responsável por liderar o ataque alemão. Apesar do bom momento, a equipe terá de superar ausências importantes: Michael Olise está suspenso, enquanto Manuel Neuer e Joshua Kimmich são dúvidas.
Já o Arsenal desembarca na Alemanha com campanha perfeita na competição. O time comandado por Mikel Arteta venceu o Napoli por 1 a 0 e o Lille por 3 a 0, somando seis pontos e sem sofrer gols nas duas primeiras rodadas. Na Premier League, os londrinos também vivem um momento positivo, reforçado pela vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest. A equipe aposta na organização defensiva, na intensidade de Declan Rice no meio-campo e na criatividade de Bukayo Saka para tentar superar o Bayern fora de casa. Apesar das ausências de William Saliba e Piero Hincapié, o Arsenal chega confiante para um duelo que promete intensidade e pode ter peso importante na disputa pelas primeiras posições da fase de liga.
Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Arsenal:
A partida entre Bayern de Munique e Arsenal nesta quarta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão fechada, pelo canal TNT Sports Brasil, no YouTube, e pela HBO Max, no streaming.
Prováveis escalações:
Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Nathaniel Brown; Pavlovic e Bischof; Gnabry, Saibari e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Arsenal: David Raya; Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Declan Rice e Bruno Guimarães; Saka, Ødegaard e Madueke; Havertz. Técnico: Mikel Arteta.
Arbitragem:
- Árbitro principal: Davide Massa (Itália);
- Assistentes: Filippo Meli (Itália) e Alessio Berti (Itália);
- Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
- Árbitro de vídeo (VAR): Carlos del Cerro Grande (Espanha);
- Assistente de vídeo (AVAR): Marco Di Bello (Itália).