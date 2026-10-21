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Esporte

Bayern de Munique x Arsenal na Champions: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 21, pela terceira rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 10h13 | Atualizado em 21 out 2026, 15h10
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique (Kevin Voigt/Getty Images)
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Bayern de Munique x Arsenal na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Bayern de Munique recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 21 de outubro, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Bayern de Munique chega embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão, resultado que reafirmou a força ofensiva da equipe comandada por Vincent Kompany. Na Champions League, o clube bávaro soma quatro pontos em duas partidas, após vencer o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia e empatar por 3 a 3 com o Viking, da Noruega. A principal referência ofensiva é Harry Kane, responsável por liderar o ataque alemão. Apesar do bom momento, a equipe terá de superar ausências importantes: Michael Olise está suspenso, enquanto Manuel Neuer e Joshua Kimmich são dúvidas.

Já o Arsenal desembarca na Alemanha com campanha perfeita na competição. O time comandado por Mikel Arteta venceu o Napoli por 1 a 0 e o Lille por 3 a 0, somando seis pontos e sem sofrer gols nas duas primeiras rodadas. Na Premier League, os londrinos também vivem um momento positivo, reforçado pela vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest. A equipe aposta na organização defensiva, na intensidade de Declan Rice no meio-campo e na criatividade de Bukayo Saka para tentar superar o Bayern fora de casa. Apesar das ausências de William Saliba e Piero Hincapié, o Arsenal chega confiante para um duelo que promete intensidade e pode ter peso importante na disputa pelas primeiras posições da fase de liga.

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Onde assistir à partida entre Bayern de Munique e Arsenal:

A partida entre Bayern de Munique e Arsenal nesta quarta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão fechada, pelo canal TNT Sports Brasil, no YouTube, e pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Nathaniel Brown; Pavlovic e Bischof; Gnabry, Saibari e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Arsenal: David Raya; Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Declan Rice e Bruno Guimarães; Saka, Ødegaard e Madueke; Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Arbitragem:

  • Árbitro principal: Davide Massa (Itália);
  • Assistentes: Filippo Meli (Itália) e Alessio Berti (Itália);
  • Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
  • Árbitro de vídeo (VAR): Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • Assistente de vídeo (AVAR): Marco Di Bello (Itália).
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TAGS:
Arsenal
Bayern de Munique
Champions League
Futebol: onde assistir
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