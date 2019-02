Bayern de Munique goleia Nuremberg e consolida liderança

O Bayern de Munique atropelou o Nuremberg neste sábado e conseguiu uma goleada de 4-0, pela 11ª rodada da Bundesliga, resultado que consolidou a liderança da equipe, quatro pontos à frente do Schalke 04.

Os gols do time bávaro na Allianz Arena foram anotados por Mario Gómez (2), Bastian Schweinsteiger e pelo francês Franck Ribery (39).

O vice-líder Schalke 04 derrotou o Hoffenheim por 3-1, com gols do espanhol Raúl e do holandês Huntelaar (2). Ibisevic descontou para a equipe derrotada.

— Resultados da 11ª rodada da Bundesliga:

– Sexta-feira:

Freiburo – Bayer Leverkusen 0 – 1

– Sábado:

Wolfsburg – Hertha Berlim 2 – 3

Bayern de Munique – Nuremberg 4 – 0

Schalke 04 – Hoffenheim 3 – 1

Stuttgart – Borussia Dortmund 1 – 1

B. Moenchengladbach – Hannover 2 – 1

— Por jogar

Mainz – Werder Bremen

– Domingo:

Colonia – FC Augsburg

Hamburgo – Kaiserslautern

Classificação:

Pts J V E D GF GC SG

1. Bayern de Munique 25 11 8 1 2 30 3 27

2. Schalke 04 21 11 7 0 4 22 16 6

3. Borussia Dortmund 20 11 6 2 3 21 8 13

4. B. Moenchengladbach 20 11 6 2 3 13 8 5

5. Stuttgart 18 11 5 3 3 17 9 8

6. Hannover 18 11 5 3 3 14 15 -1

7. Werder Bremen 17 10 5 2 3 17 13 4

8. Bayer Leverkusen 17 11 5 2 4 13 14 -1

9. Hoffenheim 16 11 5 1 5 14 12 2

10. Hertha Berlim 16 11 4 4 3 15 15 0

11. Wolfsburg 13 11 4 1 6 14 20 -6

12. Colonia 13 10 4 1 5 15 23 -8

13. Nuremberg 12 11 3 3 5 12 18 -6

14. Kaiserslautern 11 10 3 2 5 8 13 -5

15. Mainz 9 10 2 3 5 12 19 -7

16. FC Augsburg 8 10 1 5 4 8 17 -9

17. Hamburgo 8 10 2 2 6 12 22 -10

18. Freiburg 7 11 2 1 8 14 26 -12