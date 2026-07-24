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Esporte

Batalha jurídica pela Copa das Nações Africanas de 2025 ganha novo capítulo

Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciou que julgará recurso da federação senegalesa em audiência a portas fechadas no dia 8 de outubro

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 12h24 | Atualizado em 24 jul 2026, 12h28
Rabat, Morocco - January 18: Senegal's Ismaila Sarr very angry with referee Jean-Jacques Ndala decision during the Africa Cup Of Nations Final match between Senegal and Morocco at Prince Moulay Abdellah Stadium on January 18, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Ismaila Sarr, do Senegal, muito irritado com a decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala durante a final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos - (Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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O troféu da Copa das Nações Africanas de 2025 segue sem dono definitivo. Vencedora da decisão dentro das quatro linhas, a seleção de Senegal viu o título mudar de mãos nos tribunais da Confederação Africana de Futebol (CAF), que proclamou o Marrocos campeão por causa de um protesto de cerca de 15 minutos em que os senegaleses deixaram o gramado antes do fim do tempo regulamentar. O impasse chegou agora à Suíça: o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciou que julgará o caso em audiência a portas fechadas no dia 8 de outubro, quando terá de escolher entre a vitória conquistada em campo e a aplicação rígida do regulamento disciplinar.

A crise nasceu na final de 18 de janeiro, no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. Com o placar em 0 a 0, os acréscimos do segundo tempo concentraram dois lances explosivos: um gol de Ismaïla Sarr anulado por infração anterior e, na sequência, um pênalti marcado para o Marrocos com auxílio do VAR. Revoltado com a arbitragem, o técnico senegalês Pape Thiaw mandou seus atletas para o vestiário. Em meio à tensão, coube ao capitão Sadio Mané reverter o quadro: ele convenceu os companheiros a retomar a partida, lembrando o que estava em jogo para a imagem do futebol africano. No reinício, o goleiro Édouard Mendy defendeu a cobrança de Brahim Díaz, e o duelo foi para a prorrogação, decidida pelo meio-campista Pape Gueye: 1 a 0 para Senegal.

A reação da CAF veio em dois atos e terminou em reviravolta. Em 28 de janeiro, o Conselho Disciplinar impôs multas pesadas — 715 mil dólares ao  Senegal e 415 mil dólares ao Marrocos — por conduta antidesportiva e incidentes no estádio, mas preservou o resultado esportivo, entendendo que o jogo fora concluído. A Federação Real Marroquina recorreu e, em 17 de março, o Conselho de Apelação mudou tudo: com leitura literal dos Artigos 82 e 84 do regulamento, considerou que a saída temporária de campo já caracterizava recusa de jogo e aplicou a punição automática de derrota por W.O., 3 a 0, entregando a taça ao Marrocos.

Sadio Mané com a taça da Copa das Nações Africanas de 2022
Sadio Mané com a taça da Copa das Nações Africanas de 2022 (Ayman Aref/Getty Images)
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Inconformada, a Federação Senegalesa de Futebol protocolou apelação no TAS em 25 de março, pedindo a anulação da decisão e a devolução do título. Em Lausanne, o debate central será a diferença entre uma “retirada” momentânea e um “abandono” definitivo da partida. Relatórios oficiais vazados recentemente reforçam a tese senegalesa: no reinício, a delegação marroquina não apresentou protesto formal contra a volta do adversário ao gramado. Para juristas do esporte, cassar o resultado de um jogo levado até o fim, sem encerramento decretado pelo árbitro, escancara o conflito entre a “verdade desportiva” e a conformidade estrita às regras.

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O desfecho da saga está agora nas mãos do TAS. O tribunal ouvirá as partes em 8 de outubro, mas já avisou que o veredito não sairá no mesmo dia. Seja qual for a decisão, ela definirá até onde o Direito Esportivo pode interferir no mérito de uma competição — e criará uma jurisprudência capaz de moldar o esporte mundial por muitos anos.

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(Com AFP)

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