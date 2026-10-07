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Batalha da Inajar: Justiça toma decisão sobre corintianos e palmeirenses envolvidos em briga

Dois torcedores do Palmeiras morreram em confronto com torcida adversária em 2012

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h13
Grupo de jovens e adultos em um pátio externo, alguns caminhando, outros parados, sob a sombra de árvores. O ambiente é urbano, com paredes claras e vegetação ao fundo. A imagem está ligeiramente embaçada, mas mostra a movimentação das pessoas.
Torcedores envolvidos no conflito da Batalha de Inajar (TV Globo/Reprodução)
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Batalha da Inajar: Justiça toma decisão sobre corintianos e palmeirenses envolvidos em briga Priorize VEJA no Google

O Tribunal do Júri condenou Carlos Roberto de Brito Júnior nesta terça, 6, pela morte de um torcedor palmeirense em conflito entre torcidas em 2012. Além dele, o réu Mario Batista foi condenado por rixa e outros oito réus foram absolvidos. 

O julgamento realizado no Fórum da Barra Funda começou no dia 5 de outubro e contava com 50 testemunhas programadas para serem ouvidas, mas 40 foram dispensadas. A sentença saiu na terça, depois das 21h. 

A briga, apelidada de “Batalha de Inajar”, em referência à rua onde ocorreu, a Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo, terminou com a morte de dois palmeirenses: Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira, de 19 anos, e André Alves Lezo, de 21 anos. 

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Carlos Roberto, de 43 anos, foi condenado a 16 anos e quatro meses por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e meio cruel de Guilherme Moreira. A pena será cumprida em regime inicial fechado.

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Na leitura da sentença, a juíza Flávia Castellar Olivério destacou a relevância das consequências, pois “a vítima contava com apenas 19 anos de idade, tratando-se, portanto, de pessoa jovem, cuja perspectiva de vida foi retirada”, informou o TJ.

Mario Batista foi condenado por rixa qualificada, mas como o crime prescreveu, a pena de seis meses e dois anos de detenção não será cumprida.

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Os réus Antônio Alan Souza Silva, Reinaldo Gilberto Alves, Douglas Deungaro, Rodrigo Reinaldet Daher, Rodrigo de Azevedo Lopes Fonseca, Marcelo Eduardo Rodrigues Sales, Wagner da Costa e Mario José Carneiro Pieroni foram absolvidos.

Nenhum dos réus foi condenado pela morte de André. 

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Relembre o caso

No dia 25 de março de 2012, Corinthians e Palmeiras se enfrentariam no estádio do Pacaembu. Horas antes do jogo, torcedores corintianos foram de ônibus até a região onde aconteceu a briga. Segundo investigação da Polícia Civil, o grupo se organizou na noite anterior para armar uma emboscada contra os rivais.

Parte dos torcedores usava meias na cabeça e carregava barras de ferros, pedaços de madeiras e fogos de artifício para surpreender membros da Mancha Alvi Verde, que caminhavam rumo a sua sede na rua Turiassu.

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Em maior número, os corintianos atacaram os adversários. André Lezo foi golpeado na cabeça e morreu no mesmo dia; Guilherme sofreu traumatismo craniano e morreu dois dias depois.

De acordo com a investigação, a emboscada foi uma retaliação pela morte de Douglas Karin da Silva, de 27 anos, em 2011, corintiano encontrado morto no rio Tietê.

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