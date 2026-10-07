Batalha da Inajar: Justiça toma decisão sobre corintianos e palmeirenses envolvidos em briga

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Carlos Roberto de Brito Júnior foi condenado a 16 anos por homicídio duplamente qualificado pela morte de um torcedor palmeirense em confronto de torcidas em 2012, conhecido como ‘Batalha de Inajar’. Mario Batista também foi condenado por rixa, mas teve a pena prescrita, e outros oito réus foram absolvidos. Relembre o caso que chocou São Paulo e entenda os detalhes da sentença.

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O Tribunal do Júri condenou Carlos Roberto de Brito Júnior nesta terça, 6, pela morte de um torcedor palmeirense em conflito entre torcidas em 2012. Além dele, o réu Mario Batista foi condenado por rixa e outros oito réus foram absolvidos.

O julgamento realizado no Fórum da Barra Funda começou no dia 5 de outubro e contava com 50 testemunhas programadas para serem ouvidas, mas 40 foram dispensadas. A sentença saiu na terça, depois das 21h.

A briga, apelidada de “Batalha de Inajar”, em referência à rua onde ocorreu, a Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo, terminou com a morte de dois palmeirenses: Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira, de 19 anos, e André Alves Lezo, de 21 anos.

Carlos Roberto, de 43 anos, foi condenado a 16 anos e quatro meses por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e meio cruel de Guilherme Moreira. A pena será cumprida em regime inicial fechado.

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Na leitura da sentença, a juíza Flávia Castellar Olivério destacou a relevância das consequências, pois “a vítima contava com apenas 19 anos de idade, tratando-se, portanto, de pessoa jovem, cuja perspectiva de vida foi retirada”, informou o TJ.

Mario Batista foi condenado por rixa qualificada, mas como o crime prescreveu, a pena de seis meses e dois anos de detenção não será cumprida.

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Os réus Antônio Alan Souza Silva, Reinaldo Gilberto Alves, Douglas Deungaro, Rodrigo Reinaldet Daher, Rodrigo de Azevedo Lopes Fonseca, Marcelo Eduardo Rodrigues Sales, Wagner da Costa e Mario José Carneiro Pieroni foram absolvidos.

Nenhum dos réus foi condenado pela morte de André.

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Relembre o caso

No dia 25 de março de 2012, Corinthians e Palmeiras se enfrentariam no estádio do Pacaembu. Horas antes do jogo, torcedores corintianos foram de ônibus até a região onde aconteceu a briga. Segundo investigação da Polícia Civil, o grupo se organizou na noite anterior para armar uma emboscada contra os rivais.

Parte dos torcedores usava meias na cabeça e carregava barras de ferros, pedaços de madeiras e fogos de artifício para surpreender membros da Mancha Alvi Verde, que caminhavam rumo a sua sede na rua Turiassu.

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Em maior número, os corintianos atacaram os adversários. André Lezo foi golpeado na cabeça e morreu no mesmo dia; Guilherme sofreu traumatismo craniano e morreu dois dias depois.

De acordo com a investigação, a emboscada foi uma retaliação pela morte de Douglas Karin da Silva, de 27 anos, em 2011, corintiano encontrado morto no rio Tietê.