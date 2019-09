Basquete: técnico croata do Brasil diz que botou craque grego ‘no bolso’

O basquete do Brasil curtiu nesta terça-feira, 3, uma de suas vitórias mais relevantes nas últimas décadas, ao bater a favorita Grécia por 79 a 78 e se garantir na segunda fase do Mundial da China. Depois da partida, o técnico da seleção brasileira, o croata Aleksandar Petrovic se empolgou ao falar sobre a estratégia que usou para conseguir conter Giannis Antetokounmpo, eleito o melhor jogador (MVP) da última temporada da NBA, que marcou apenas 13 pontos.

Na conversa com jornalistas depois da partida, Petrovic exaltou o trabalho do veterano Alex Garcia, que se destacou na marcação de Giannis. “Sabe por que esse esporte é tão maravilhoso? Porque de um lado você tem um cara de 24 anos que foi o melhor jogador da NBA e do outro um de 39 que foi capaz de chutar a b… dele. Isso é basquete!”, afirmou Petrovic, a veículos estrangeiros como o Bleacher Report, usando a expressão em inglês “Kick ass“, que, na linguagem esportiva, pode ser traduzida como “colocar no bolso”.

Petrovic chegou a dizer que ficou mais preocupado com outros jogadores da Grécia. “Mostramos que temos vários jogadores capazes de parar Antetokounmpo. Ontem me ocupei mais de Sloukas e Printezis. Quando comecei a me preparar para este jogo, muita gente falou sobre como parar Antetokounmpo, mas tive seis meses para isso, desde a semifinal entre Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks (time do grego). O problema hoje foi parar Sloukas e Printezis.”

Antetokounmpo recebe marcação dos jogadores brasileiros Antetokounmpo recebe marcação dos jogadores brasileiros

Com a vitória, o time de Petrovic – que foi jogador e é irmão de Drazen Petrovic, antiga estrela a NBA, que morreu em 1993 em um acidente de carro –, chegou a quatro pontos, contra três da Grécia e da Nova Zelândia, que bateu Montenegro mais cedo por 93 a 83. Na última rodada, mesmo que seja derrotado pela seleção da antiga república iugoslava, os comandados por Petrovic estarão na segunda fase.

Brasil e Grécia têm grandes chances de se reencontrar na próxima fase. Os dois primeiros classificados do grupo avançam à segunda fase, em que se juntarão ao líder e vice-líder do grupo E, que tem Estados Unidos, Turquia, República Tcheca e Japão. Os resultados das três primeiras rodadas serão levados em conta na próxima etapa. O Brasil voltará a quadra para enfrentar Montenegro na quinta-feira, 5, às 5h (de Brasília).