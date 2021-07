Basquete masculino do Brasil não se classifica para Olimpíadas de Tóquio

A seleção masculina de basquete do Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Em partida contra a Alemanha pelo Pré-Olímpico de Split, na Croácia, o Brasil acabou derrotado por 75 a 64, ficou com vice-campeonato e não conseguiu a classificação.

A seleção brasileira, comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic, volta a ficar de fora das Olimpíadas depois das participações em Londres, na Inglaterra, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016.

O cestinha da partida foi o alemão Mortiz Wagner, com 28 pontos, enquanto Voigtmann deu 11 rebotes e foi o líder no fundamento. Pelo Brasil, Anderson Varejão terminou com 14 pontos.

A Alemanha superou o Brasil por 75 a 64 e está classificada para a Olimpíada de Tóquio 2020! Obrigado pela torcida de todos vocês! Voltaremos mais fortes #PorParis2024 #NossaSeleção pic.twitter.com/pYWpbVr8QA — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) July 4, 2021