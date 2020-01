Basquete em cadeira de rodas pode ser excluído dos Jogos de Tóquio-2020

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou nesta sexta-feira, 31, a suspensão do basquete em cadeira de rodas para a Paralimpíada de Tóquio-2020. A medida foi realizada para exigir que a federação internacional da modalidade se adeque às normas do Código de Classificação dos Atletas, caso contrário, o esporte pode ser excluído dos Jogos, que começam em sete meses.

O IPC reconheceu a popularidade do basquete em cadeira de rodas para os Jogos Paralímpicos, mas reforçou que nenhuma modalidade está acima das regras. O comitê, inclusive, removeu o esporte do programa paralímpico de Paris-2024. Tanto a exclusão, como a suspensão, podem ser revogadas caso a Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF) apresente um plano até o dia 29 de maio próximo.

“Infelizmente, essa não é uma questão nova. A IWBF está informada sobre esse assunto há vários anos e recebeu tempo e oportunidade suficientes para abordá-lo. Durante esse período, fomos muito claros de que a mudança deveria ser feita para Tóquio-2020. Faltando menos de sete meses para os Jogos, nossa decepção com a relutância em cumprir o Código atingiu um nível de ruptura, especialmente quando as deficiências qualificadas permitidas para participar do esporte paralímpico foram aprovadas por nós”, declarou Andrew Parsons, presidente da IPC.

O presidente do Conselho de Atletas, Chelsey Gotell, também criticou a postura da IWBF, ressaltando que todos os atletas têm conhecimento de que devem respeitar às regras para competir. “A IWBF joga por seu próprio livro de regras, que têm potencial para permitir que atletas com deficiências não qualificadas participem dos Jogos. Eles são a única federação que não possui um modelo de representação dos atletas, o que dificulta a situação deles para se esclarecer sobre o assunto”, comentou.

Os Jogos Paralímpicos começam no dia 25 de agosto, poucos dias após o final da Olimpíada de Tóquio, e terão encerramento no dia 6 de setembro. O basquete em cadeira de rodas entrou no programa dos Jogos em 1960, em Roma, e é um dos mais tradicionais esportes da competição. Na Paraolimpíada, os time brasileiros, feminino e masculino, ainda não conseguiram conquistar medalhas na modalidade.