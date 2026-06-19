Barrada nos EUA, seleção iraniana disputa a Copa marcada por restrições

Ler Resumo





A seleção iraniana enfrenta uma Copa do Mundo atípica, hospedada sob forte segurança no México devido às restrições dos EUA, que impedem sua base em solo americano. A equipe lida com logística caótica e até detenções, enquanto encontra calorosa acolhida em Tijuana, num torneio onde a política se mistura ao esporte, culminando na chance de um confronto histórico com os EUA.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Não é o cenário que se espera encontrar em torno de uma seleção que disputa uma Copa. Na entrada do hotel onde está hospedado o Irã, em Tijuana, no México, soldados da Guarda Nacional mexicana montam guarda dia e noite. Grades impedem a aproximação de curiosos e até as visitas são proibidas — só passa pelos obstáculos quem comprova ser hóspede. Os horários da equipe são mantidos em sigilo. Para percorrer os 150 metros que separam o hotel do campo de treinamento, os jogadores embarcam em ônibus escoltados por agentes armados e mascarados. A sensação é a de acompanhar a movimentação de uma delegação sob ameaça, não a preparação de um time de futebol.

O motivo está do outro lado da fronteira. Embora dispute todas as partidas da fase de grupos nos Estados Unidos, o Irã foi impedido pelo governo Donald Trump de estabelecer sua base em solo americano. A federação havia reservado hotéis e instalações em Tucson, no Arizona, mas teve o pedido negado. Os iranianos só podem entrar no país na véspera dos jogos e precisam deixá-lo imediatamente após o apito final. Doze integrantes da delegação, entre eles o presidente da federação, nem sequer receberam visto. “Acho que nosso time é o mais perseguido de toda a Copa do Mundo”, afirmou o técnico Amir Ghalenoei após o empate por 2 a 2 contra a Nova Zelândia, na estreia.

Os acontecimentos logo após o jogo justificaram suas queixas. Na saída dos Estados Unidos, o capitão e principal estrela da equipe, Mehdi Taremi, e o auxiliar técnico Saeid Alhouei foram retidos pelas autoridades migratórias no aeroporto de Los Angeles e não conseguiram embarcar com o restante da delegação para o México. Pouco antes, Taremi havia feito um duro desabafo sobre as condições impostas ao Irã durante o Mundial. O atacante afirmou que a seleção não recebe o suporte necessário da Fifa, classificou a logística como um desastre e revelou que os jogadores chegaram a pedir ajuda diretamente ao presidente da entidade, Gianni Infantino. “Não temos suporte”, disse. Segundo ele, as restrições impostas pelos Estados Unidos prejudicam a recuperação física dos atletas e comprometem a preparação dos iranianos.

Continua após a publicidade

Fora dos Estados Unidos, a realidade é outra. Em Tijuana, o Team Melli, como a equipe nacional é conhecida no país, acabou abraçado pelos moradores. Embora não receba nenhuma partida da Copa do Mundo, a cidade passou a se sentir parte do torneio justamente por abrigar a delegação iraniana. Mexicanos aparecem diariamente no hotel em busca de autógrafos. O Club Tijuana, que cedeu suas instalações para os treinamentos, instalou um outdoor à beira do campo com uma mensagem em espanhol e fársi: “Bem-vindos a Tijuana”. Em entrevista a VEJA durante a passagem da equipe pelo México, Gerardo Noroña, ex-presidente do Senado e um dos principais aliados da presidente Claudia Sheinbaum, afirmou que o tratamento dispensado pelos Estados Unidos aos iranianos: “É incompatível com o espírito da Copa do Mundo”. Dias antes da estreia, ele visitou o centro de treinamento da equipe para conversar com jogadores e dirigentes. Na despedida da delegação rumo ao aeroporto para a partida contra a Nova Zelândia, moradores se reuniram para saudar os atletas com um coro amigável: “Irán, hermano, ya eres mexicano!”.

A seleção iraniana desembarcou no Mundial carregando um peso que transcende o futebol. A origem da tensão está na guerra que Estados Unidos e Irã travavam desde fevereiro e que chegou a colocar em dúvida a própria participação do país na Copa do Mundo. Donald Trump afirmou que não poderia garantir a segurança da delegação em território americano. Em resposta, o ministro dos Esportes do regime dos aiatolás ameaçou boicotar a competição. Por uma dessas ironias do destino, enquanto a delegação desembarcava na Califórnia para enfrentar a Nova Zelândia, os governos dos dois países anunciavam um acordo de paz (leia a reportagem na pág. 102). A notícia, porém, não eliminou as tensões. Nos arredores do estádio de Los Angeles — cidade que abriga uma das maiores comunidades iranianas fora do Oriente Médio — houve confrontos entre apoiadores e opositores do regime. Centenas de torcedores exibiam bandeiras pré-revolucionárias com o leão e o sol, símbolo da oposição desde 1979 e proibida pela Fifa dentro da arena. Quando o hino da República Islâmica foi executado, uma sonora vaia tomou conta do estádio.

Continua após a publicidade

Durante duas horas, porém, a bola conseguiu fazer o que a política não é capaz de produzir há décadas. Os 70 000 torcedores presentes apoiaram massivamente o Team Melli. Quando Rezaeian e Mohebbi marcaram os gols do empate por 2 a 2 contra a Nova Zelândia, bandeiras do atual regime e da oposição foram erguidas lado a lado numa rara demonstração de unidade nacional. “Os Estados Unidos precisam entender que estamos aqui pelo futebol, não por política”, disse a VEJA, ainda em Tijuana, o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.

Continua após a publicidade

A guerra supostamente terminou, mas a política continua acompanhando cada passo da delegação iraniana. E ela pode voltar ao centro do palco de maneira espetacular. Caso Estados Unidos e Irã terminem em segundo lugar em seus respectivos grupos e avancem na primeira rodada eliminatória, os dois países se enfrentarão nas oitavas de final, em Dallas. Não seria a primeira vez. Em 1998, na França, os iranianos entraram em campo carregando rosas brancas para presentear os americanos e posaram juntos para fotos, quebrando o protocolo da Fifa. O Irã venceu por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo. Em 2022, no Catar, os Estados Unidos deram o troco com um gol de Christian Pulisic. Um novo encontro em 2026 teria potencial para se tornar um dos jogos mais simbólicos da história recente do torneio — seja como celebração da paz recém-conquistada, seja como lembrete de quão frágeis continuam sendo as relações entre os dois países.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000