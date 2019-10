Bares darão cerveja de graça a cada uso do VAR em Flamengo x Grêmio

O árbitro de vídeo deve ser, de longe, o principal motivo de reclamações dos torcedores nesta temporada. Seja pela demora na consulta ao assistente remoto, ou pelo teor da decisão tomada, o VAR, tornou-se uma figura impopular para quem acompanha o futebol. Visando amenizar a tensão entre torcida e a tecnologia, uma marca de cerveja está disposta a oferecer um consolo ao aficionados de Flamengo e Grêmio durante o confronto entre as equipes na semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira 23.

A cervejaria Brahma, pertencente ao grupo Ambev, criou a campanha “Open VAR”, que será conduzida nos bares Bigorrilho, no Leblon, e Kiosque Bar, no bairro Cidade Baixa, na capital gaúcha. A cada vez que o árbitro paralisar a partida para consultar o árbitro de vídeo, cada estabelecimento distribuirá cerveja de graça para seus frequentadores. “É por causa da paixão dos torcedores por seus clubes que o futebol se tornou patrimônio nacional. Durante um dos jogos mais importantes do ano, queremos fazer algo especial e inesquecível”, afirmou Gustavo Tavares, gerente de marketing esportivo da Ambev.

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, na Arena do Grêmio, as equipes empataram em 1 a 1. Os times brasileiros conhecerão seu possível adversário na final nesta terça, no confronto entre Boca Juniors e River Plate, às 21h30, no estádio La Bombonera (saiba como assistir). O River, atual campeão, venceu a ida, no Monumental de Nuñez, por 2 a 0.