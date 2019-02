Barcos marca dois gols, e Palmeiras passeia sobre Botafogo: 6 a 2

O Palmeiras passeou em Ribeirão Preto na tarde deste domingo, em Ribeirão Preto. Com uma boa atuação coletiva, a equipe derrotou o Botafogo por 6 a 2 , com direito a dois gols do argentino Barcos, e tomou a segunda colocação do Campeonato Paulista, agora com 29 pontos, um abaixo do Corinthians. Os outros tentos foram anotados por Marquinhos (contra), Maikon Leite, Ricardo Bueno e Juninho.

O calendário do Palmeiras agora tem como prioridade a Copa do Brasil. O time estreia no torneio mata-mata na quarta-feira, diante do Coruripe-AL, fora de casa. Já o Botafogo, que na rodada passada havia deixado a zona de rebaixamento da competição estadual, estaciona nos nove pontos e desce novamente para aquela região.

Como o primeiro tento não foi validado para Valdívia, ele segue sem marcar na temporada. De qualquer forma, mostra a Luiz Felipe Scolari que irá mesmo brigar por posição com Daniel Carvalho, reforço que vinha fazendo boas partidas durante a recuperação do chileno. O técnico, que neste domingo bateu recorde de Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras (368 jogos ao todo, menos apenas do que Oswaldo Brandão), também pôde voltar contente do interior pela boa atuação do time.

Com força máxima à disposição, o comandante palmeirense pôde sustentar algumas dúvidas antes da partida. Dúvidas desfeitas apenas momentos antes de a bola rolar: Artur ganhou a vaga na lateral direita na disputa particular com Cicinho, ao passo que Valdívia tomou a posição de Daniel Carvalho no meio-campo e voltou a ser titular.

De início, o Botafogo não se intimidou diante do único invicto da competição e partiu para cima. Logo aos quatro minutos, Clebinho experimentou chute de fora da área e carimbou o peito de Deola. O goleiro alviverde se recuperou rapidamente e fez a defesa em dois tempos, sem maiores problemas. A partir daí, pode-se dizer que praticamente só deu Palmeiras ao longo da primeira etapa.

Três minutos depois do susto, o Verdão respondeu com Maikon Leite. Em uma bola quase perdida, o atacante dividiu com o marcador e caiu na área. Na queda, ele acabou tocando a mão na bola, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O camisa 7 então se levantou e chutou forte no ângulo esquerdo, forçando Juninho a se esticar para evitar o gol.

O goleiro do Botafogo impediu a abertura do placar outras vezes. Aos 11, ele soltou chute de Marcos Assunção e teve que se desdobrar para defender rebote aproveitado por Maikon Leite. Quatro minutos depois, foi a vez de Barcos limpar a marcação dentro da área e acertar a bola em cima do arqueiro tricolor. O atacante argentino conseguiu levar a melhor sobre ele mais tarde, quando o deixou caído no chão, porém demorou tanto a concluir que foi desarmado pelos defensores.

A insistência do Palmeiras foi premiada aos 23 minutos. Assunção levantou bola pela esquerda, Valdívia resvalou de cabeça e contou com desvio em Marquinhos para balançar a rede em seu retorno como titular. Foi o primeiro gol do meia chileno na temporada. O Palmeiras ampliou a vantagem aos 36, após belo lançamento do lateral Juninho que encontrou Maikon Leite na entrada da área. O veloz atacante cortou Marco Aurélio e estufou a rede, sem chance de defesa.

O retorno ao segundo tempo reservava mais rede balançando. Aos nove minutos, o Palmeiras construiu uma bela jogada coletiva e deixou Barcos em ótima condição. Depois de a bola passar pelos pés de Márcio Araújo, Juninho e Maikon Leite, o atacante argentino não desperdiçou e tocou para a rede.

Com três gols de vantagem, o Palmeiras passeou no gramado do Santa Cruz. A vitória em tese foi mais facilitada ainda porque o Botafogo teve um zagueiro expulso: Marquinhos, aquele que havia desviado a bola no primeiro gol alviverde, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou sua equipe com um jogador a menos. Curiosamente, porém, foi com um jogador a menos que o time da casa marcou duas vezes, uma com Alessandro e outra com Marco Aurélio (quando Ricardo Bueno já havia feito o quarto tento palmeirense).

Ainda sobrou tempo para muito mais. Aos 45 minutos, Juninho aproveitou rebote do goleiro xará e estufou sua rede. A partida parecia decretada com 5 a 2, só que o arqueiro do Botafogo não estava satisfeito. Ele acertou um chute em Márcio Araújo dentro da área, foi expulso e deixou com Alessandro a missão de defender a cobrança de pênalti. Não deu: Barcos bateu no canto direito, alcançou seu sétimo gol no clube e pôs fim à contagem.