Barco argentino chega em 1º na abertura da Mitsubishi Sailing Cup

Redação Central, 21 jun (EFE).- Os barcos brasileiros tiveram começo discreto na Mitsubishi Sailing Cup, terceira prova do Campeonato Sul-Americano da classe Soto 40 e uma das mais tradicionais competições de vela oceânica do continente, e viram o veleiro argentino Patagonia encerrar o dia na liderança da classificação.

O barco do comandante Norberto Álvarez foi primeiro colocado em uma das regatas e segundo nas outras duas, perdendo apenas cinco pontos no dia. Na sequência, aparecem o chileno Pisco Sour, com dez pontos perdidos, e o espanhol Iberdrola, com 12.

O melhor veleiro brasileiro após o primeiro dia de regatas é o Crioula, do comandante Eduardo Plass, que perdeu 15 pontos, seguido de perto pelo Lancer Evo, de Eduardo de Souza, com 19.

A decepção foi o Mitsubishi/Energisa, barco comandado por Torben Grael, que está em 12º lugar entre os 13 competidores, com 31 pontos perdidos.

Classificação geral ao fim da 1ª etapa da Mitsubishi Sailing Cup (três regatas disputadas):.

.1. Patagônia (ARG) Norberto Álvarez 2-1-2 5 pontos.

.2. Pisco Sour (CHI) Bernardo Matte 6-3-1 10 pontos.

.3. Iberdrola (ESP) José Maria Torcida 1-2-9 12 pontos.

.4. CRIOULA (BRA) Eduardo Plass 3-4-8 15 pontos.

.5. LANCER EVO (BRA) Eduardo de Souza 8-5-6 19 pontos.

.9. CARIOCA (BRA) Roberto Martins 4-8-13 25 pontos.

.12 MITSUBISHI/

ENERGISA (BRA) Torben Grael 9-12-10 31 pontos. EFE