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Esporte

Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Rivais se enfrentam neste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 10h30 | Atualizado em 25 out 2026, 14h49
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona, vai ser o palco do El Clásico hoje (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
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O Barcelona recebe o Real Madrid neste domingo, 25 de outubro, às 17h (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol de 2026/27.

O Barcelona chega ao clássico defendendo uma campanha perfeita no Campeonato Espanhol. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe venceu todos os nove compromissos disputados até agora, consolidando-se na liderança isolada da competição. Na última rodada, os catalães golearam o Betis por 5 a 2, fora de casa, resultado que reforçou a força ofensiva do time. A sequência positiva também inclui uma vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, desempenho que aumentou a confiança do elenco antes do confronto contra o maior rival.

Apesar do excelente momento em LaLiga, o Barcelona sofreu um revés importante durante a semana. Na última terça-feira, 20, a equipe perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, pela terceira rodada da Champions League, encerrando uma sequência de 11 vitórias consecutivas na temporada. O resultado expôs dificuldades defensivas diante de adversários com ataques rápidos e eficientes, embora o clube catalão tenha conseguido competir em boa parte do confronto. 

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Para o clássico deste domingo, o Barcelona terá problemas na montagem da equipe. Andreas Christensen, Jules Koundé, Dani Olmo e Roony Bardghji estão lesionados e não devem ficar à disposição. Diante das ausências, o treinador alemão precisará realizar ajustes no sistema defensivo, especialmente nas laterais. No meio-campo, Pedri e Rodri aparecem como peças fundamentais para a organização das jogadas, enquanto Fermín López deverá assumir uma função mais ofensiva. No ataque, Lamine Yamal e Raphinha seguem como principais referências, responsáveis por oferecer velocidade, criatividade e capacidade de decisão.

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Do outro lado, o Real Madrid desembarca na Catalunha pressionado pela necessidade de reduzir a distância para o líder. A equipe comandada por José Mourinho ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do Barcelona, e sabe que uma derrota poderá ampliar significativamente a vantagem do rival na classificação. Na última rodada de LaLiga, os madrilenhos venceram o Sevilla por 4 a 1, no Santiago Bernabéu, resultado que trouxe tranquilidade após uma sequência de atuações irregulares. O clube também chega embalado pela vitória sobre o RB Leipzig, pela Champions League, na última quarta-feira, 21.

O principal problema do Real Madrid para o confronto será a ausência de Vinícius Júnior. O atacante brasileiro cumpre suspensão de quatro partidas após ter sido expulso diante do Villarreal, em 10 de outubro, e ficará fora de um El Clásico pela primeira vez desde dezembro de 2019. A ausência interrompe uma sequência de 21 clássicos consecutivos disputados pelo camisa 7 como titular. Sem o jogador, Mourinho deverá apostar no jovem Yan Diomande, que atravessa bom momento e ganhou espaço no elenco. Endrick e Bernardo Silva também aparecem como alternativas para o setor ofensivo.

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Além de Vinícius Júnior, o Real Madrid não poderá contar com Rodrygo e Raúl Asencio, ambos lesionados. A expectativa é de que Mourinho mantenha a estrutura com três jogadores no meio-campo, apostando na capacidade de marcação de Aurélien Tchouaméni e na criatividade de Jude Bellingham e Arda Güler. No ataque, Kylian Mbappé será a principal referência ofensiva, com liberdade para explorar os espaços deixados pela defesa catalã. O francês chega como uma das grandes esperanças dos madrilenhos para interromper a sequência de vitórias do adversário.

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Onde assistir à partida entre Barcelona e Real Madrid:

A partida entre Barcelona e Real Madrid neste domingo, 25, às 17h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo e exclusiva pela CazéTV, gratuitamente no YouTube

Prováveis escalações:

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Rodri, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon (Adeyemi). Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Rüdiger (Huijsen) e Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler e Jude Bellingham; Bernardo Silva (Endrick), Yan Diomande e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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