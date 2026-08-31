Barcelona x Rayo Vallecano na La Liga: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 31, no Camp Nou, pela terceira rodada do campeonato. Saiba como assistir ao vivo
Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira, 31, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela terceira rodada de LaLiga 2026/27.
O Barcelona chega embalado para o confronto. Atual bicampeão espanhol, o time comandado por Hansi Flick venceu seus dois primeiros compromissos no torneio: bateu o Athletic Bilbao por 2 a 0 e goleou o Elche por 5 a 0. Com seis pontos, a equipe catalã iniciou a rodada na quarta colocação e precisa vencer nesta segunda-feira para retomar a liderança, ocupada pelo Real Madrid, que soma nove pontos, mas já disputou uma partida a mais.
O bom começo também passa pelo poder ofensivo da equipe. Raphinha e Fermín López marcaram três gols cada nas duas primeiras rodadas, enquanto Lamine Yamal segue como uma das principais peças para desequilibrar pelos lados do campo. Anthony Gordon, outro nome utilizado por Flick no ataque, disputa espaço com Karim Adeyemi, mas aparece entre os favoritos para começar a partida.
Flick, porém, terá desfalques importantes no meio-campo. Frenkie de Jong e Gavi seguem fora por lesão, assim como Roony Bardghji. Rodri, uma das novidades do elenco, ainda não deve começar entre os titulares depois de apresentar problemas físicos durante a semana. Assim, Marc Bernal e Pedri aparecem novamente como peças centrais na organização da equipe.
Do outro lado, o Rayo Vallecano tenta surpreender um adversário que começou a temporada em ritmo acelerado. A equipe comandada por Beñat San José ocupa a 15ª colocação do Campeonato Espanhol, com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas. Além do desafio de encarar o Barça no Camp Nou, o treinador terá de lidar com as ausências de Isi Palazón, Luiz Felipe e Augusto Batalla, todos lesionados.
Nos últimos dez confrontos entre os clubes, os catalães venceram apenas quatro, uma amostra da dificuldade que o Rayo conseguiu impor ao Barça nos últimos anos. A tendência é de um visitante mais compacto, tentando reduzir espaços e explorar transições rápidas com nomes como Jorge de Frutos e Sergio Camello.
Onde assistir à partida entre Barcelona e Rayo Vallecano?
Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira, 31 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona. A partida terá transmissão da CazéTV.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.
Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd e Fernández; Pathé Ciss e Unai López; Jorge de Frutos, Randy Nteka e Pérez; Sergio Camello. Técnico: Beñat San José.
Arbitragem
Árbitro: Francisco José Hernández Maeso.