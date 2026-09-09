🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Esporte

Barcelona x Feyenoord na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Catalães recebem os holandeses nesta quarta, 9, no Camp Nou, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h31 | Atualizado em 9 set 2026, 13h21
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Barcelona x Feyenoord na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Barcelona e Feyenoord se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 13h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida marca a estreia das duas equipes na nova edição do principal torneio de clubes da Europa.

O Barcelona chega ao compromisso em alta. A equipe comandada por Hansi Flick venceu os quatro primeiros jogos do Campeonato Espanhol, marcou 17 gols e sofreu apenas dois, desempenho que a colocou na liderança isolada da competição. Depois de campanhas que terminaram perto da decisão nas últimas temporadas, o clube catalão inicia mais uma tentativa de voltar ao topo da Europa.

Flick, porém, terá desfalques para montar a equipe. Frenkie de Jong está fora por lesão no joelho, enquanto Eric García cumpre suspensão. A tendência é que o setor ofensivo tenha Lamine Yamal, Fermín López, Gordon e Raphinha, com Pedri e Rodri responsáveis pela construção no meio-campo.

Siga

Do outro lado, o Feyenoord também chega invicto. O time dirigido por Giovanni van Bronckhorst soma três vitórias e dois empates nas cinco primeiras partidas da Eredivisie e vem de triunfo por 3 a 1 sobre o NEC. Os holandeses, entretanto, terão baixas importantes, entre elas Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop e Gijs Smal. Hadj Moussa aparece como dúvida.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Barcelona e Feyenoord?

Barcelona e Feyenoord jogam nesta quarta-feira, 9, às 13h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Espart; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe e Mármol; Vanhoutte, Zechiel e Targhalline; Diarra, Ferri e Valente. Técnico: Giovanni van Bronckhorst.

Arbitragem:

  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
  • Assistentes: Eduard Beitinger (Alemanha) e Eric Müller (Alemanha);
  • Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
  • AVAR: Andrew Dallas (Escócia).
Publicidade
TAGS:
Champions League
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).