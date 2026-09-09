Barcelona x Feyenoord na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Catalães recebem os holandeses nesta quarta, 9, no Camp Nou, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
Barcelona e Feyenoord se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 13h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida marca a estreia das duas equipes na nova edição do principal torneio de clubes da Europa.
O Barcelona chega ao compromisso em alta. A equipe comandada por Hansi Flick venceu os quatro primeiros jogos do Campeonato Espanhol, marcou 17 gols e sofreu apenas dois, desempenho que a colocou na liderança isolada da competição. Depois de campanhas que terminaram perto da decisão nas últimas temporadas, o clube catalão inicia mais uma tentativa de voltar ao topo da Europa.
Flick, porém, terá desfalques para montar a equipe. Frenkie de Jong está fora por lesão no joelho, enquanto Eric García cumpre suspensão. A tendência é que o setor ofensivo tenha Lamine Yamal, Fermín López, Gordon e Raphinha, com Pedri e Rodri responsáveis pela construção no meio-campo.
Do outro lado, o Feyenoord também chega invicto. O time dirigido por Giovanni van Bronckhorst soma três vitórias e dois empates nas cinco primeiras partidas da Eredivisie e vem de triunfo por 3 a 1 sobre o NEC. Os holandeses, entretanto, terão baixas importantes, entre elas Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop e Gijs Smal. Hadj Moussa aparece como dúvida.
Onde assistir à partida entre Barcelona e Feyenoord?
Barcelona e Feyenoord jogam nesta quarta-feira, 9, às 13h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e HBO Max.
Prováveis escalações:
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Espart; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe e Mármol; Vanhoutte, Zechiel e Targhalline; Diarra, Ferri e Valente. Técnico: Giovanni van Bronckhorst.
Arbitragem:
- Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
- Assistentes: Eduard Beitinger (Alemanha) e Eric Müller (Alemanha);
- Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
- VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
- AVAR: Andrew Dallas (Escócia).